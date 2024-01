Gossip

Vincenzo Chianese | 16 Gennaio 2024

Amici 23

In queste ore i fan di Amici 23 hanno notato un dettaglio che coinvolge Kumo. L’ex fidanzata del ballerino infatti lo ha bloccato sui social e successivamente ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata, facendo intendere di essere stata tradita.

Kumo di Amici 23 al centro del gossip

Uno dei protagonisti più amati e sostenuti di Amici 23 è di certo Kumo. L’allievo di Emanuel Lo in questi mesi ha saputo conquistare l’affetto del pubblico e sono in molti a fare il tifo per lui. Nel mentre al momento il ballerino si sta concentrando a pieno sul suo percorso e a breve darà il via alla sua corsa al Serale, con la speranza di ottenere la tanto ambita maglia dorata. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha portato il giovane artista al centro del gossip. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Come i fan più fedeli di certo sapranno, fino a poche settimane fa Kumo era felicemente fidanzato. Tuttavia a oggi sembrerebbe che le cose siano cambiate. Proprio l’ex compagna del ballerino ha bloccato Tiziano sui social. Ma non solo. Poco dopo la ragazza ha pubblicato quella che ai più è sembrata essere una frecciatina. Con una storia pubblicata sui social infatti l’ex di Kumo ha lasciato intendere di essere stata tradita. Nell’immagine si legge: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”.

Ma non è finita qui. I fan più fantasiosi e maliziosi di Amici 23 hanno dato il via a un’assurda teoria, che sta già facendo discutere il web. Secondo alcuni infatti Kumo avrebbe un flirt con Giulia Stabile (che a sua volta sembrerebbe essere stata unfollowata dall’ex fidanzata dell’allievo della scuola). Spesso i due ballerini hanno naturalmente danzato insieme e in rete è così nata una vera e propria ship, che ha portato qualcuno a credere che tra Tiziano e Giulia ci sia del tenero.

L’ex di Kumo ha bloccato lui e ha unfollowato giuggiola?

NOI LI CHIEDEVAMO COSÌ A GRAN VOCE ED ECCOCI QUI#amici23

pic.twitter.com/kq2NPXRFhs — •𝕭•🦋 (@ex_hausted_) January 16, 2024

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni utenti e non c’è alcuna prova in merito al fatto che le cose stiano davvero così. Non è da escludere infatti che tra Kumo e Giulia ci sia solo un rapporto professionale e di amicizia.