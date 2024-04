NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Amici 23

Nonostante la rottura, Gaia sembrerebbe ancora cercare Mida. Alcuni allievi di Amici 23 così iniziano a criticare il comportamento della ballerina.

Alcuni allievi di Amici 23 vs Gaia

Si torna a parlare di Gaia e Mida. Come ben sappiamo, da qualche settimana i due allievi di Amici 23 hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Tuttavia pare che la ballerina sia ancora innamorata del cantante e così in questi giorni ha più volte cercato di riavvicinarsi a lui, senza avere successo. Quando però nelle ultime ore Gaia è tornata a cercare Mida, trascorrendo del tempo con lui fino a tarda notte, alcuni allievi hanno iniziato a criticare la ballerina.

A dire la sua è stata Lil Jolie, che non ha speso parole dolci nei confronti della sua amica. Angela ha infatti affermato: “Ma Gaia sta facendo ancora il clown da Mida? Stanotte è stata fino alle 4. A me non sembra normale. Lui è incommentabile. Però lei è peggio di lui. Dice che sta male e poi te la trovi fino alle 4 a parlare con lui”. A essere d’accordo con Lil Jolie è stata anche Martina, che ha aggiunto: “Lui ha messo la tenda. Lei continua a starci sotto”.

Ma non è finita qui. Poche ore dopo infatti a criticare il comportamento di Gaia è stato anche Dustin. Dopo aver visto i due protagonisti di Amici 23 vicini, il ballerino ha preso da parte la sua compagna e ha così dichiarato: “Basta con Mida. Sei ancora innamorata, sei un clown. A lui non piaci. Gli piace solo la tua compagnia”.

Dustin ha qualcosa da dire a Gaia sul suo attuale rapporto con Mida #Amici23 pic.twitter.com/ne7a6XIaco — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2024

Gaia a quel punto ha provato a giustificarsi, tuttavia poco dopo si è trovata d’accordo con quanto affermato da Dustin. Ma cosa accadrà dunque tra la ballerina e Mida? Lo scopriremo nelle prossime puntate del talent show.