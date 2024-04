NEWS

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Nuova puntata questa sera con L’Isola dei Famosi. Cosa succederà dopo la squalifica di Francesco Benigno? Ecco tutte le news, streaming e anticipazioni de L’Isola dei Famosi del 18 aprile!

Anticipazioni Isola dei Famosi 18 aprile

Stasera su Canale 5 va in onda la nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Quali anticipazioni abbiamo? Il programma condotto da Vladimir Luxuria dovrà fare i conti con la squalifica di Francesco Benigno.

Ieri durante il daytime Elenoire Casalegno ha annunciato che il naufrago (al televoto) non è più in gioco. Poi in un comunicato si è parlato di espulsione per comportamenti inadeguati. L’attore sui suoi social si è difeso e ha fatto sapere di volersi tutelare, dando una versione differente dei fatti. Stasera scopriremo meglio cosa è accaduto anche perché prima dell’episodio non sono mancate delle critiche da parte dei naufraghi.

Intanto le anticipazioni de L’Isola dei Famosi informano che dovrebbero esserci delle novità anche per Aras Şenol ed Edoardo Franco, ancora in infermeria per Covid e aggiornamenti su Marina Suma dopo l’infortunio.

A far discutere non solo Francesco, ma anche Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli. Entrambi sono considerati dal gruppo poco collaborativi e ciò ha generato delle tensioni. Non è mancata qualche critica ai naufraghi da parte di Maité, che ha litigato con Pietro, ma anche con Khady e non solo. In settimana, come riferiscono le anticipazioni de L’Isola dei Famosi, Daniele si è scagliato anche contro Samuel Peron, leader della settimana.

Stasera è previsto l’ingresso di due nuovi naufraghi!

Anticipazioni Isola e le percentuali sondaggi

Dopo l’apertura del televoto di lunedì, Novella2000.it ha aperto un sondaggio per chiedervi di votare chi, secondo voi, tra i concorrenti in gioco, merita di proseguire questa avventura e chi, invece, dovrebbe tornare a casa.

Chiuso il televoto che vedeva protagonista anche Francesco Benigno, ne è stato aperto un altro e questo è il sentiment del pubblico attualmente. Secondo i nostri sondaggi su L’Isola dei Famosi a salvarsi sicuramente dovrebbe essere Joe Bastianich con il 53%.

Dietro di lui Artur Dainese al 29%, seguito poi all’11% da Peppe Di Napoli. Fanalino di coda Daniele Radini Tedeschi al 7%. Se così dovesse essere, quindi, dovrebbe lasciare lui il programma.

Qui invece potrete continuare a votare il preferito della settimana.

A che ora inizia la puntata de L’Isola

Oggi a che ora inizia L’Isola dei Famosi? La puntata ha inizio alle 21:35 su Canale 5. Dopo le prime anticipazioni su L’Isola dei Famosi si entrerà nel vivo della serata.

Quando e dove va in onda

Sappiamo dove e quando va in onda L’Isola dei Famosi? Il reality ha come giorni di messa in onda il lunedì e il giovedì alle 21:35 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Durante la settimana, però, è possibile anche seguire le pillole quotidiane del daytime:

Su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 ;

dal al alle e ; Ma anche su Italia 1 , dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

, dal al alle e alle ; Così come Mediaset Extra è presente l’extended edition, con riassunti e approfondimenti delle giornate dei naufraghi.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

Se volete vedere l’Isola dei Famosi in TV o streaming, la prima cosa da fare è seguire Canale 5 o la piattaforma di Mediaset Infinity.

Sul sito o l’app è possibile trovare la puntata in diretta o da rivedere in un secondo momento. Sempre mediante questo metodo (o sito ufficiale del programma) è possibile recuperare anche i contenuti esclusivi come curiosità e i daytime.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

Ne 2024 chi conduce l’Isola dei Famosi? Alla conduzione troviamo Vladimir Luxuria. Come opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Chi sono tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi? Qui a seguite vi proponiamo i nomi delle donne e degli uomini che hanno deciso di partecipare al reality show:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi e Valentina Vezzali.

Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Samuel Peron.