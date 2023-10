Spettacolo

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Amici 23

Simone conquista il pubblico di Amici 23

Solo la scorsa settimana a fare una piccola gaffe che ha spiazzato il web è stato Garrison. Il celebre coreografo è arrivato nello studio di Amici 23 per giudicare una gara di ballo, quando a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Dopo la performance di Simone infatti l’ex prof del talent show di Maria De Filippi ha affermato: “Ho un pensiero molto chiaro. Abbiamo due cose in comune, ovvero l’altezza e che sei brutto come me“. A quel punto la stessa conduttrice è intervenuta, interrompendo prontamente Garrison. Maria infatti ha dichiarato: “Ma non dire ca**ate. Sarai brutto tu. Lui non è brutto come te. Lui è bello“.

La gaffe del coreografo naturalmente ha fatto discutere per diverse ore, e in molti si sono schierati dalla parte del giovane ballerino. Oggi così l’allievo di Emanuel Lo, nel corso della nuova puntata del pomeridiano, è tornato a esibirsi, ma qualche secondo prima che iniziasse a ballare è accaduto qualcosa di inaspettato.

Il pubblico in studio infatti, prima dell’esibizione di Simone ad Amici 23, ha intonato un coro per il ballerino e ha così cantato “sei bellissimo”. Nel mentre l’allievo di Emanuel ha convinto a pieno con la sua performance.

Ma cosa accadrà nel corso della puntata e chi vincerà oggi la gara di ballo?