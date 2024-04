NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

In queste ore un fan dei Perletti ha scritto un commento hot a Perla Vatiero. A quel punto ad arrivare è Mirko Brunetti che con una risposta epica ha asfaltato la persona in questione.

La risposta di Mirko Brunetti

Da quando il Grande Fratello è giunto al termine, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno ripreso ufficialmente a frequentarsi. Dopo mesi e mesi di dubbi, ripensamenti, incertezze e lacrime, i due ex protagonisti di Temptation Island hanno deciso di darsi una seconda chance e si sono così dichiarati amore reciproco. Terminato il reality show di Canale 5, Mirko e Perla hanno così ridato il via alla loro vita insieme e in queste settimane si è molto parlato di loro.

Brunetti e la Vatiero si sono spesso anche mostrati insieme sui social, facendo intendere che tutto sta procedendo a meraviglia tra loro. Di recente la coppia ha anche iniziato a parlare di possibili nozze e i fan dei Perletti attendono già con ansia di scoprire cosa accadrà. Nel mentre nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Un follower di Perla ha infatti scritto sui social un commento hot alla Vatiero. A quel punto a non tardare è stata la reazione epica di Mirko Brunetti, che ha replicato in maniera perfetta. Queste le sue dichiarazioni: “Ho il codice sconto MIRKO10 con cui puoi acquistare un aspirapolvere. È più comodo”.

Di recente intanto proprio Mirko, nel corso di un’intervista, ha parlato di un suo sogno nel cassetto. Brunetti infatti, tirando in ballo i progetti futuri e la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha ammesso che vorrebbe diventare opinionista del Grande Fratello e in merito ha dichiarato: “Se mi piacerebbe diventare opinionista? Moltissimo. Mi è piaciuto stare in studio in questi tre mesi. Sono rimasto colpito sia da Cesara Buonamici che dalla conduzione di Alfonso Signorini”.