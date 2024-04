‘Sexy Magica’ di Sarah è già una hit, supera Holden e conquista il primo posto su iTunes

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Aprile 2024

Amici 23

In queste ore ‘Sexy Magica‘, la nuova canzone di Sarah Toscano, ha debuttato su tutte le piattaforme streaming e sta già facendo impazzire tutti i fan di Amici. Il brano è riuscito a superare anche l’inedito di Holden, tra i favoriti di questa edizione del talent.

‘Sexy Magica’ è la hit di Sarah Toscano

Il percorso di Sarah Toscano ad Amici 23 è molto probabilmente quello che ha colpito di più gli spettatori: partita come una degli sfavoriti ha raccolto, giorno dopo giorno, sempre più consensi da parte del pubblico. Il duro lavoro fatto all’interno del talent la sta ripagando e infatti, al contrario di ogni pronostico fatto da molti utenti del web, è riuscita ad arrivare alla terzultima puntata del Serale.

Non sappiamo se effettivamente vincerà questa edizione, ma di sicuro i suoi singoli stanno facendo impazzire tutto il web. Questa notte è uscita “Sexy Magica“, la nuova canzone che tutti coloro che seguono Amici hanno già potuto in parte ascoltare. Finalmente ora è disponibile per intero su tutte le piattaforme digitali di musica e ha mandato in delirio tutti i suoi sostenitori.

Su Twitter i commenti positivi riguardanti Sarah Toscano e “Sexy Magica” sono innumerevoli e c’è chi fa notare anche la sua posizione all’interno delle classifiche. Per esempio su iTunes Italia oggi si trova al primo posto, essendo riuscita a superare anche Holden, e c’è chi è convinto che che la giovanissima cantante avrà un futuro luminoso fuori dal talent:

“Con questo inedito confermo che Sarah è l’unica che potrebbe fare qualcosa una volta fuori. E azzardo che sarebbe giusta una sua vittoria visto la crescita da quando è entrata”.

Insomma, se siete suoi fan e volete aiutarla a crescere professionalmente e nelle classifiche non vi resta che accedere alla vostra piattaforma streaming di fiducia e ascoltare a ripetizione “Sexy Magica“. Ricordiamo inoltre che tra gli altri singoli presentati da Sarah Toscano ad Amici troviamo anche “Touché“, “Viole e Violini” e “Mappamondo“. Qual è la vostra preferita?