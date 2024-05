NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Amici 23

Dopo la finale di Amici 23, Marisol rivela come sta il suo ginocchio e annuncia che potrebbe sottoporsi a un intervento.

Marisol si prende una piccola pausa dopo Amici 23

Sabato sera è andata in onda la finale di Amici 23 e a vincere il talent show è stata Sarah Toscano. Marisol Castellanos si è invece classificata al primo posto nel circuito danza e ha portato a casa anche il premio della critica, segno dunque che la ballerina ha conquistato non solo il cuore del pubblico, ma anche quello della stampa. Non tutti sanno però che in questi mesi l’allieva di Alessandra Celentano ha avuto una serie di problemi al ginocchio. Ciò nonostante, come una vera professionista, Marisol ha stretto i denti e ha continuato a esibirsi sul palco del Serale settimana dopo settimana. Adesso che il talent show è giunto al termine però la ballerina potrà riposarsi e in queste ore ha dato alcuni importanti aggiornamenti sul suo stato di salute. Andiamo a scoprire dunque cosa ha raccontato.

Nel corso di un’intervista con TvBlog, Marisol ha rivelato come sta il suo ginocchio. La ballerina di Amici 23 ha così ammesso che dovrà prendersi un periodo di pausa. Ma non è finita qui. La Castellanos infatti potrebbe sottoporsi anche a un intervento, tuttavia assicura che non si fermerà a lungo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il ginocchio non sta molto bene. Dovrò prendermi un periodo di pausa per curarlo, non so esattamente quanto tempo ci vorrà per guarire. In questi mesi ho stretto molto i denti. Probabilmente dovrò sottopormi ad un intervento, ma non mi fermerò a lungo”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Marisol, che di certo è stata una delle allieve di Amici 23 più amate e sostenute dal grande pubblico.