NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Amici 23

Un commento di Cristiano Malgioglio durante il guanto di sfida Mida vs Petit ad Amici 23 viene tagliato: cosa sarebbe accaduto in studio

Durante la sesta puntata del Serale di Amici 23 abbiamo assistito a un guanto di sfida Mida vs Petit. Tuttavia un commento di Malgioglio sulla performance dell’allievo di Rudy Zerbi viene tagliato.

Grandi colpi di scena ieri sera durante la sesta puntata del Serale di Amici 23. Anche stavolta non è mancata la sfida tra le tre squadre e come al solito c’è stata una nuova importante eliminazione. A lasciare la scuola di Maria De Filippi è stata così Sofia, che è finita al ballottaggio insieme a Martina. Prima di dire definitivamente addio al programma però per la ballerina è arrivata una grandissima emozione: un’importante offerta di lavoro.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nelle prossime puntate, in queste ore qualcosa sta facendo discutere animatamente i social. Come abbiamo visto, proprio ieri sera abbiamo assistito a un guanto di sfida Mida vs Petit, voluto da Lorella Cuccarini. La maestra ha infatti chiesto che i due si sfidassero sul brano 90 minuti di Salmo ed entrambi gli artisti hanno avuto la possibilità di inserire delle barre scritte di proprio pugno.

A portare il punto a casa è stato però Mida, che ha convinto a pieno i tre giudici. Qualcuno tuttavia ha fatto notare come la produzione di Amici 23 abbia tagliato un commento di Cristiano Malgioglio. Come riportano le anticipazioni di Superguidatv, in collaborazione con Amici News, pare che stavolta il cantautore non abbia particolarmente apprezzato le barre di Petit, al punto da affermare di “averci capito poco o nulla”.

In puntata tuttavia sono stati mostrati soltanto i complimenti che Malgioglio ha fatto a Mida, a cui ha dato il punto. Ciò nonostante in queste settimane Cristiano ha più volte apprezzato le varie esibizioni di Petit, complimentandosi spesso con il giovane artista.