NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Amici 23

Durante la quarta puntata del Serale di Amici 23 Mida ha scoperto dal pubblico di aver vinto il Disco di Platino e non è mancata la sua reazione. La produzione però interviene.

La reazione di Mida ad Amici 23

Ci stiamo avvicinando sempre più alla finale di Amici 23 e solo sabato sera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Serale. Oggi intanto si è svolta una nuova registrazione e sul web sono arrivate le anticipazioni di quello che vedremo tra qualche ora. Anche questa settimana un nuovo allievo dovrà definitivamente lasciare il talent show di Maria De Filippi, rinunciando alla possibilità di proseguire il suo percorso. In studio intanto come al solito si sono svolte tre manche, durante le quali è accaduto di tutto.

A un tratto però qualcosa che ha coinvolto Mida ha attirato l’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Come di certo qualcuno saprà, solo negli ultimi giorni il giovane artista, che senza dubbio è uno dei favoriti di questa edizione, ha vinto il Disco di Platino con la canzone Ricordami di scordarti. Si tratta di un brano che Christian ha scritto e ha rilasciato molto prima del suo ingresso all’interno della scuola e si tratta dunque di una grande soddisfazione per il cantante.

Oggi così, durante la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 23, alcune persone del pubblico, come rivelano le anticipazioni di Superguidatv, hanno informato Mida della vittoria del Disco di Platino. A quel punto non è mancata la reazione stupita del cantante, che non era ancora a conoscenza della notizia. Stando a quanto si legge però pare che a intervenire sia stata la produzione del talent show, che avrebbe affermato che il cantante non avrebbe ancora dovuto sapere di questo traguardo. Christian avrebbe così assicurato di essere stato aggiornato dai fan di questo successo.

Anche questa settimana intanto Mida pare aver convinto i giudici e di certo sabato sera saprà emozionare il pubblico con le sue esibizioni.