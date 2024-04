NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Amici 23

Durante la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 23 c’è stato un piccolo problema tecnico in studio che ha fatto infuriare Maria De Filippi, costringendola a interrompere le riprese.

Maria De Filippi interrompe la registrazione di Amici 23

Sabato sera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici 23 e come ogni settimana non mancheranno le emozioni. Solo oggi pomeriggio si è svolta la registrazione del talent show di Maria De Filippi e in rete sono già emerse le prime anticipazioni. Anche in questo caso ci sarà una sola eliminazione, tuttavia solo sabato sera, a fine puntata, scopriremo chi dovrà lasciare definitivamente la scuola e il programma.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, oggi in studio qualcosa ha attirato l’attenzione del pubblico. Ma andiamo a scoprire di cosa si tratta. Come ci svelano le anticipazioni di Superguidatv, pare che durante la registrazione ci sia stato un problema tecnico con la grafica. A quel punto però a intervenire è stata la padrona di casa.

Stando a quanto si legge infatti pare che Maria De Filippi si sia infuriata e avrebbe così deciso di sospendere momentaneamente la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 23. Tuttavia pochi minuti dopo il problema è stato risolto e le riprese sono così proseguite.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà eliminato dal talent show sabato sera? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 al 13 aprile, come sempre alle 21.30.