Khady lancia una grave accusa a una naufraga: “Insulti razzisti”

Debora Parigi | 30 Aprile 2024

Arriva una forte accusa all’Isola dei famosi durante le nomination. Khady ha fatto intendere di aver ricevuto frasi poco carine da parte di Rosanna che avrebbe avuto lo stesso comportamento con Sonny. Dopo l’indagine di Vladimir Luxuria è venuto fuori che sarebbero stati insulti razzisti.

Rosanna ha usao insulti razzisti con Khady? Arriva l’accusa

Possiamo dire che certe dichiarazioni durante le nomination di stasera all’Isola dei famosi hanno lasciato davvero senza parole. Chiamata in zona nomination, Khady ha fatto come primo nome Rosanna. E come motivazione ha detto che ha ricevuto da lei frasi davvero poco carine.

Vladimir Luxuria ha voluto indagare cercando di capire che frasi fossero. Ma la naufraga non ha voluto dirle. Ha detto che preferiva non ripeterle, ma comunque aveva usato offese nei suoi confronti e nei confronti di Sonny (eliminato di questa sera). A questo punto alla conduttrice è venuto un dubbio, poiché i due ragazzi hanno una cosa in comune e cioè il colore della pelle.

All’inizio Vladimir ha cercato di avere una risposta da Khady senza chiedere direttamente se si trattava di insulti razzisti, ma solo sottointendendo. La concorrente è sembrata rispondere affermativamente, ma comunque non era chiaro. A un certo punto la conduttrice le ha chiesto apertamente se avesse subito insulti razzisti da Rosanna. E lei ha risposto: “Assolutamente sì”.

Vladimir Luxuria ha detto che avrebbe indagato, perché tali comportamenti sono inammissibili. Quindi più tardi, quando Rosanna è stata chiamata in zona nomination per fare i suoi nomi, Luxuria è andata dritta al punto. Le ha quindi chiesto se avesse mai rivolto insulti razzisti a qualcuno. Lei ha risposto di no. Ha aggiunto che quando è arrivata all’Isola ha raccontato agli altri che all’aeroporto era stata aiutata da un ragazzo di colore.

La questione è finita qui, ma pare che Vladimir voglia indagare ancora più approfonditamente.