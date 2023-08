NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

Amici 23

Il ritorno di Anna Pettinelli ad Amici 23

Tra circa un mese tornerà in onda la nuova edizione del reality e in molti si stano chiedendo quali professori torneranno. Fino a questo momento non ci sono conferme. Per diverso tempo si pensava che Raimondo Todaro sarebbe uscito di scena a causa di una presunta lite avvenuta in passato con Maria De Filippi. Per quanto riguarda Arisa, invece, voci di corridoio parlavano di una sua assenza da Amici 23 perché avrebbe voluto concentrarsi sulla musica.

Ma che cosa c’è di vero in tutto questo? Ricordiamo che ciò che stiamo per dire va preso con le pinze in quanto si tratta di un rumor non ancora confermato. Stando a quanto riporta Dagospia, pare che Todaro sarà riconfermato all’interno della prossima edizione. Per quanto riguarda Arisa, invece, al suo posto dovrebbe tornare Anna Pettinelli:

“Candela Flash. ‘Amici’ come prima. Nel talent show di Maria De Filippi tornerà in cattedra Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica prenderà il posto di Arisa. La cantante, come dagoanticipato, ha lasciato il talent show e sarà in giuria a The Vice Kids. Resterà nel cast della nuova edizione anche Raimondo Todaro”.

Molto probabilmente ad Amici 23 ritroveremo anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La stessa cosa dovrebbe valere anche per quanto riguarda Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Forse dovremo attendere ancora qualche settimana prima di saperne di più.

Questa l’indiscrezione di Dagospia. Noi vi terremo informati nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni. Seguiteci per non perdervi tante altre news.