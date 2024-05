NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Maggio 2024

Amici 23

In attesa della finale di Amici 23, per i cantanti di questa edizione iniziano ad arrivare i primi contratti. Ma con quali case discografiche hanno firmato? Scopriamolo.

Le news sui cantanti di Amici 23

Mancano poco più di due settimane alla finale di Amici 23 e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Solo poco fa si è svolta la registrazione della settima puntata del Serale, che andrà in onda sabato sera su Canale 5 e durante la quale ci sarà una nuova eliminazione.

In rete sono già emerse le prime anticipazioni e come al solito anche stavolta ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore sono arrivate alcune importanti news sul futuro professionale dei cantanti. In attesa della finale infatti per alcuni dei ragazzi sono arrivati i primi contratti.

Ma con quali case discografiche hanno firmato i ragazzi di Amici 23? Attualmente sono tre gli allievi che hanno già trovato un’etichetta. Parliamo di Sarah e Petit, che hanno firmato entrambi con la WMG e di Mida, che lavorerà con la Belive Music. Attualmente invece non sappiamo ancora con chi hanno firmato Holden e Martina, ma senza dubbio nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito.

A breve arriveranno anche le prime news sugli EP dei cantanti, che sono già attesissimi da tutto il pubblico. Nel mentre vi ricordiamo che sabato sera andrà in onda la settima puntata del Serale. Ma chi sarà stavolta a lasciare una volta per tutte la scuola e il talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.