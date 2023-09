NEWS

Andrea Sanna | 10 Settembre 2023

Amici 23

Giovanni Antonacci ad Amici 23?

Il 24 settembre Amici 23 farà il suo ritorno su Canale 5. Secondo alcuni recenti rumor tra i protagonisti potrebbe figurare anche Giovanni Antonacci. A lanciare lo scoop, che prendiamo con le pinze e dovute accortezze, è MondoTV24.

Stando a quanto riferito dal sito il figlio del cantautore Biagio Antonacci e dell’attrice Marianna Morandi (figlia di Gianni Morandi), sarà tra gli allievi dell’imminente edizione del talent show, condotto da Maria De Filippi.

Se così fosse non saranno esclusi paragoni, considerando la portata e la popolarità di suo padre Biagio e di suo nonno Gianni. Al momento, come dicevamo, non diamo per certa la notizia. Si tratta semplicemente di un chiacchiericcio e niente più. In altre occasioni c’è da dire che Giovanni Antonacci si è pronunciato e ha smentito la sua partecipazione al programma.

Questo perché, per chi non ricordasse, non è la prima volta. Già lo scorso anno, così come due anni fa, il nome di Giovanni Antonacci è stato accostato ad Amici. Stavolta sarà vero? Chi lo sa! Vedremo se ancora una volta il ragazzo deciderà di intervenire e svelare come stanno le cose.

Cosa ha detto in passato su Amici

Nel 2021 Giovanni Antonacci a Cosmopolitan ha rilasciato un’intervista dove si è toccato proprio questo argomento. Amici sì o Amici no? In quell’occasione il figlio di Biagio non ha avuto dubbi sul dare la sua risposta, facendo anche un paragone con X Factor:

“Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere“.

Le sue parole avevano quindi aperto uno spiraglio a una possibilità futura, che però lo stesso aveva poi smentito.

In ogni caso c’è da dire che Giovanni Antonacci ha comunque una carriera già avviata. Ha 22 anni, è un rapper. Da qualche anno è entrato nel mondo della musica ed è lui stesso autore dei suoi brani.