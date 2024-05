Sexy Magica di Sarah continua a dominare su Spotify, Holden fuori dalla classifica: i numeri dei nuovi brani di Amici 23

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2024

Amici 23

Spotify mostra ogni giorno la classifica dei 200 brani più ascoltati in Italia. E adesso in mezzo ad artisti ormai navigati si affacciano anche gli allievi di Amici 23. In particolare sono spuntate le nuove canzoni, rilasciate su tutte le piattaforme lo scorso lunedì. Ed ecco che degli allievi in gara ci sono tutti, tranne Holden.

Nessuna traccia di Holden nella classifica giornaliera di Spotify

La scorsa settimana gli allievi cantanti di Amici 23 hanno fatto uscire su tutte le piattaforme streaming i loro nuovi brani. Qualcuno aveva già presentanto il suo nelle puntate precedenti del Serale e c’era stata anche una gara di canto con televoto tra Sarah, Martina, Mida e Petit. Grande assente era Holden, poiché non lo aveva ancora pronto. Quindi per l’uscita hanno aspettato anche il suo pezzo.

Come detto, l’uscita è avvenuta lo scorso lunedì, quindi una settimana fa. I fan dei ragazzi hanno subito iniziato a streammare i pezzi e già dai primi giorni sono venute fuori le grandi preferenze. Ecco che a sorpresa, la canzone più amata dagli ascoltari è “Sexy Magica” di Sarah, considerata da molti una vera hit. L’allieva di Lorella Cuccarini sta macinando grandi numeri e attira anche grandi consensi da parte del pubblico e dei giudici del Serale.

E così, andando a vedere la classifica giornaliera italiana stilata da Spotify, troviamo proprio Sarah con “Sexy Magica” alla posizione 145. “Que pasa” di Mida è invece alla numero 181, mentre “Mammamì” di Petit è alla 189. Non c’è Martina con la sua “Niente come te”. Ma c’è un grande assente tra i quattro cantanti semifinalisti e cioè Holden con la sua “Randagi”. L’allievo di Rudy Zerbi non risulta al momento in classifica con il nuovo brano.

Ma non finisce qui, perché Holden non è nella classifica giornaliera di oggi, lunedì 5 maggio, nemmeno con i suoi vecchi brani. Mida e Petit invece lo sono. Infatti “Rossofuoco” è addirittura alla posizione 62, mentre “Tornerai” è alla 196, entrambe uscite molti mesi fa.