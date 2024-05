NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2024

Amici 23

A distanza di pochi giorni dalla finale di Amici 23, è arrivata una bellissima sorpresa per Mida, che ha ricevuto un videomessaggio da parte del papà e ha poi incontrato la mamma in studio.

Sorpresa per Mida ad Amici 23

Grandi emozioni oggi nel corso del daytime di Amici 23. Mancano ormai soltanto 4 giorni alla finale del talent show di Maria De Filippi e i 6 allievi ancora in gara si stanno preparando al meglio per affrontare quest’ultima puntata. Oggi intanto nel corso della nuova striscia quotidiana del programma è arrivata una bellissima sorpresa per Mida. Inizialmente infatti il cantante è stato convocato in saletta con una scusa, quando a un tratto è partito un videomessaggio da parte del papà, che ha affermato:

“Ti mando questo breve video per dimostrarti quanto io possa essere orgoglioso di te. Sei un ragazzo perbene ed educato. Sei un uomo meraviglioso. […] Sono veramente contento di tutto ciò che hai fatto, stai facendo e farai. Ti amo enormemente”.

Mida è stato convocato nella scuola con una scusa, ma non sa che ad attenderlo c'è una bellissima sorpresa! 🤩 #Amici23 pic.twitter.com/XcB0SixneV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 14, 2024

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Mida è stato convocato nello studio del Serale di Amici 23. A quel punto il cantante ha ascoltato anche un messaggio da parte della mamma, che ha chiesto a suo figlio di cantarle nuovamente la canzone Portami a ballare, che qualche giorno fa lui le aveva dedicato. Mentre il giovane artista si stava esibendo però è accaduto qualcosa di inaspettato. La mamma di Mida ha fatto il suo ingresso in studio e i due si sono così abbracciati dolcemente.

Il tenero momento ha commosso tutto il pubblico del talent show di Maria De Filippi e in molti si chiedono già cosa accadrà nel corso della finale. Chi sarà dunque a vincere questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a sabato sera in diretta su Canale 5.