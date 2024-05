NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2024

Dopo la fortunata partecipazione all’Eurovision 2024, Angelina Mango ha fatto ritorno in Italia e sui social ha rivelato qual è stata la prima cosa che ha fatto una volta a casa.

Le parole di Angelina Mango

In questi giorni si è parlato molto di Angelina Mango. Sappiamo bene che la giovane artista ha rappresentato il nostro paese all’Eurovision Song Contest 2024, riuscendo a conquistare tutto il pubblico. Con le sue perfette esibizioni l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha trovato il consenso di migliaia di telespettatori, riuscendo a classificarsi al settimo posto. Si tratta di un risultato pazzesco per la cantante, che solo un anno fa non poteva immaginare cosa le sarebbe accaduto di lì a pochi mesi.

Nel mentre in queste ore, reduce dal successo all’Eurovision 2024, Angelina ha fatto ritorno in Italia e ha così riabbracciato le persone a lei care. Ma qual è stata la prima che ha fatto la Mango una volta tornata a casa? A rivelarlo è stata lei stessa sui social. Queste le sue parole in merito: “Ieri sera comunque prima cosa che ho fatto pizza e gelato rigorosamente”.

ieri sera comunque prima cosa che ho fatto pizza e gelato rigorosamente — angelinamango (@angelinamango_) May 13, 2024

In questi giorni intanto in molti hanno fatto il tifo per Angelina Mango, tra cui anche diversi volti noti dello spettacolo, come Laura Pausini. Proprio la cantante romagnola, dopo la finale dell’Eurovision, ha commentato un post della giovane cantante e ha affermato:

“Quello che hai fatto è straordinario..in un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision…alla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima…stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene) ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te. Complimenti”.