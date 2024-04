La Storia di Raimondo Todaro e l’assurda teoria del web: frecciatina contro Marisol? (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Aprile 2024

Amici 23

Secondo il popolo del web Raimondo Todaro avrebbe lanciato una frecciatina all’allieva di Amici 23 Marisol. Andiamo a scoprire che cosa c’è di vero in tutto ciò.

La presunta frecciatina di Raimondo Todaro

Nelle ultime settimane Raimondo Todaro ha preso una decisione in merito alla permanenza di Gaia dopo l’infortunio alla gamba. La studentessa non potrà ballare al Serale di Amici 23 per alcune settimane e per tale ragione ha proposto di far entrare un’altra ballerina che prenderà temporaneamente il suo posto.

Questa decisione non ha portato molta gioia tra il pubblico e nemmeno tra i compagni in casetta. In molti hanno criticato la scelta e tra questi, per esempio, possiamo citare Sofia, Sarah, Mida e Marisol. Quest’ultima ha usato più di una volta una frase abbastanza forte, ovvero che Gaia in pratica potrebbe arrivare prima “con il cu*o degli altri“.

Ma perché in tanti hanno avanzato l’assurda ipotesi che Raimondo Todaro abbia lanciato una frecciatina a Marisol? Durante la quarta puntata del Serale i professori si sono esibiti nei propri guanti di sfida e Anna Pettinelli, durante la sua performance con il collega, è caduta per ben due volte senza farsi troppo male. Alla fine hanno vinto e rivedendo questa scena a “I nuovi mostri” di Striscia la Notizia, perciò, Raimondo ha commentato: “Arrivare primi con il cu*o degli altri“.

Una semplice battuta che ha portato grande scompiglio sul web in quanto diversi utenti lo hanno criticato perché pensano abbia lanciato una frecciatina a Marisol. Tuttavia è altamente improbabile che sia così ed è più sensato pensare che abbia usato questa espressione per il solo fatto che calzava a pennello con la divertente situazione che si è creata con la Pettinelli.

Vedremo se Raimondo replicherà oppure passerà oltre. Nel mentre i fan attendono con ansia la prossima puntata di Amici per scoprire chi verrà eliminato e chi continuerà la propria corsa.