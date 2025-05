Dopo la finale di Amici 24, Alessia non ha nascosto la sua delusione. In un video che circola sui social vediamo infatti la ballerina mentre viene consolata da Lorella Cuccarini e da Emanuel Lo.

Alessia beccata dopo la finale di Amici 24

Grandi colpi di scena ieri sera durante la finale di Amici 24. A vincere il talent show di Maria De Filippi è stato infatti Daniele Doria, mentre TrigNO ha trionfato nel circuito canto. Il ballerino e il cantante hanno dunque sconfitto le favorite Alessia e Antonia, che si sono rispettivamente classificate al terzo e al quarto posto. Proprio per la Pecchia però non sono mancate le emozioni. La giovane artista, pur non avendo ricevuto alcuna borsa di studio, ha avuto ben due offerte lavorative.

La prima è arrivata nientemeno che da Roberto Bolle, che ha invitato Alessia a prendere parte alla serata finale dell’evento On Dance, che si terrà i primi di settembre all’Arco della Pace a Milano. La seconda è invece giunta dalla stessa Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti offerto alla Pecchia un posto tra i professionisti e a settembre dunque entrerà a far parte del cast del talent show.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, la Rai è l’unica ad aver partecipato al bando

Ciò nonostante, dopo la finale di Amici 24, Alessia non ha potuto fare a meno di nascondere la sua delusione per la non vittoria. In un video che sta circolando sui social infatti vediamo proprio la ballerina mentre viene consolata da Lorella Cuccarini e da Emanuel Lo e in molti hanno notato la sua aria afflitta e giù di morale.

Alessia nel mentre ha anche rilasciato le sue emozioni a caldo e ai microfoni di WittyTv ha dichiarato: “Un po’ me l’aspettavo, mi ero preparata. Però riconosco in maniera obiettiva che è un traguardo essere arrivati qui. È stato un percorso bellissimo, sia artistico che personale. […] Se avessi dovuto scegliere tra vincere Amici ed essere professionista, avrei scelto di essere professionista. Si è realizzato un sogno grandissimo”.