Nessuna borsa di studio per Alessia Pecchia durante la finale di Amici 24: per lei invece due offerte lavorative

Pur avendo ricevuto due proposte lavorative, per Alessia non è arrivata nessuna borsa di studio durante la finale di Amici 24. Ecco cosa è accaduto in diretta.

Cosa è accaduto ad Amici 24

Si è concluso ufficialmente Amici 24. Ieri sera su Canale 5 è infatti andata in onda la finale di questa edizione, che è terminata con la vittoria di Daniele Doria. A trionfare nella categoria canto è stato invece TrigNO, che si è così classificato al secondo posto. In queste ore però, mentre tutti festeggiano il ballerino e il cantate, sui social si sta anche molto parlando di Alessia. La giovane allieva di Alessandra Celentano infatti, pur avendo ottenuto ben due proposte lavorative, non ha ricevuto nessuna borsa di studio, come invece è accaduto sia a Francesco che allo stesso Daniele, e la cosa non è passata inosservata.

Come in molti sapranno, la categoria della Pecchia, il latino, non offre numerosi sbocchi lavorativi, a differenza del classico o del modern. La stessa ballerina, come ha rivelato Maria De Filippi, era preoccupata che per lei non ci fossero contratti di lavoro a lunga scadenza, e così è stato. Tuttavia Alessia può comunque ritenersi soddisfatta di come sono andate le cose.

Nel corso della finale di Amici 24 infatti l’allieva della Celentano ha ricevuto due offerte lavorative. La prima è arrivata nientemeno che da Roberto Bolle. Il celebre artista ha invitato Alessia a prendere parte come ospite alla serata finale dell’evento On Dance, che si svolgerà all’Arco della Pace a Milano i primi di settembre. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Maria De Filippi ha offerto alla Pecchia un posto tra i professionisti del talent show il prossimo anno e a quel punto la ballerina, in lacrime, ha accettato di entrare a far parte del corpo di ballo.

A settembre dunque Alessia sarà a tutti gli effetti una delle professioniste e a lei facciamo i nostri migliori auguri.