This Is Me torna con una seconda stagione e una delle serate sarà dedicata a Lorella Cuccarini, che festeggerà i 40 anni di carriera

Si sta preparando la prossima stagione televisiva e stando a quanto è emerso in rete, in autunno andrà in onda la seconda edizione di This Is Me, con una serata evento dedicata a Lorella Cuccarini, che festeggerà i suoi 40 anni di carriera.

Lorella Cuccarini festeggia i 40 anni di carriera in tv

Sono trascorsi alcuni anni da quando Lorella Cuccarini è entrata a far parte del cast di prof di Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno la celebre e amata showgirl è tornata dietro la cattedra di canto e ha seguito i suoi allievi passo dopo passo in tutto il loro percorso. Adesso che il talent show è giunto al termine però i fan si stanno già chiedendo cosa accadrà il prossimo anno e se Lorella tornerà nuovamente a far parte del corpo docenti della trasmissione. In attesa di news certe, solo qualche settimana fa la Cuccarini è stata ospite a Che Tempo Che Fa. Nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio ha così speso bellissime parole per Maria De Filippi, dichiarando:

“Maria De Filippi ha sempre ragione, ho tanta stima per lei. Le voglio bene, la stimo come donna e come professionista. Lavora su tanti progetti diversi, c’è per tutti, sempre. Riesce a guardarti negli occhi e capire se c’è qualcosa che non va”.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Alessia consolata da Lorella ed Emanuel dopo la finale

Quest’anno intanto Lorella Cuccarini festeggerà due importanti ricorrenze. La showgirl infatti non solo spegnerà 60 candeline, ma celebrerà anche i suoi 40 anni di carriera. Per l’occasione dunque, come rivela Affari Italiani, su Canale 5 in autunno andrà in onda la seconda edizione di This Is Me e una delle serate sarà dedicata a Lorella, che avrà dunque modo di festeggiare questo importante traguardo con tutto il suo pubblico. Attualmente non sappiamo ancora quando la trasmissione farà ritorno su Mediaset, ma nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.

La Cuccarini nel mentre sta anche per tornare alla conduzione. Stasera infatti andrà in onda la prima delle tre serate dedica a Il Volo e una delle presentatrici dell’evento sarà proprio Lorella.