Questa sera, nel corso della finale di Amici 24, TrigNO ha dedicato una canzone alla sua fidanzata Chiara. Sui social nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione della ballerina. Ecco cosa è accaduto.

La dedica di TrigNO per Chiara ad Amici 24

La finale di Amici 24 ci sta regalando un’emozione dietro l’altra e a breve scopriremo chi vincerà il talent show di Maria De Filippi. Poco fa nel mentre si è svolta la finalissima del circuito canto e a sfidarsi sono stati TrigNO e Antonia. I due giovani artisti così hanno dato il massimo per convincere a pieno i telespettatori e proprio poco prima di una delle performance è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha emozionato tutto il pubblico.

Prima di presentare una cover di Ricordati di me, proprio TrigNO ha dedicato il brano alla fidanzata Chiara. Come sappiamo, i due si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola e a breve avranno finalmente modo di riabbracciarsi. Sui social nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione della ballerina.

Chiara infatti ha condiviso tramite le sue storie un post della pagina di Amici 24 in cui si invita a votare per TrigNO. L’ex allieva del talent show dunque sta continuando a supportare il suo compagno anche da lontano e poco fa e arrivata una bellissima emozione per il cantante. Pietro ha infatti vinto il circuito canto e adesso si scontrerà con Daniele nella finalissima a due.

Ma chi sarà ad alzare la coppa? Lo scopriremo a breve.