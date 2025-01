In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Tommaso Marini. Il campione olimpico ha infatti deciso di tagliarsi i capelli e ha mostrato così il suo nuovo look.

Il nuovo look di Tommaso Marini

Sono stati mesi decisamente importanti gli ultimi per Tommaso Marini. Dopo il successo alle Olimpiadi di Parigi 2024, il campione è entrato nel cast dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, diventando a tutti gli effetti un concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci. Lo schermidore così puntata dopo puntata ha conquistato il pubblico, diventando in breve uno dei protagonisti più amati della fortunata trasmissione di Rai 1. In queste ore intanto Tommaso è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Con dei post sui social, Marini ha annunciato di essersi tagliato i capelli. Ma non solo. Poco dopo a mostrare il nuovo look del campione olimpico è stata nientemeno che Federica Nargi, che come sappiamo ha avuto modo di conoscere Tommaso proprio a Ballando con le Stelle. Naturalmente il post pubblicato dalla showgirl non è passato inosservato e in queste ore sta facendo il giro del web.

Nel mentre poche settimane fa, su Instagram Tommaso Marini ha commentato l’esperienza all’interno del talent show di Milly Carlucci. Spendendo bellissime parole per il programma, lo schermidore ha affermato: “Devo dire che non mi sarei mai aspettato che un programma televisivo potesse essere così pieno di emozioni. Il ballo mi ha insegnato tanto e mi ha fatto scoprire lati di me che mi hanno sorpreso e che non lascerò mai più. […] Grazie a TUTTI per essere state la mia famiglia in questi mesi”.

Infine con una simpatica battuta Tommaso ha concluso dichiarando: “Non avrò vinto per il ballo ma senza dubbio le mie intro erano le migliori”.