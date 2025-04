Alessia fa da “maestra” a Luk3 per una coreografia: cosa è accaduto nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi

In vista della terza puntata del Serale di Amici 24, Luk3 ha deciso di preparare una coreografia per una delle sue prossime esibizioni. A fare da “maestra” al cantante è stata così Alessia.

Lezioni di ballo per Luk3 ad Amici 24

Ci stiamo avvicinando alla terza puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 sabato 5 aprile. In questi giorni dunque i cantanti e i ballerini ancora all’interno della scuola si stanno preparando al meglio delle loro possibilità per affrontare la nuova sfida a squadre e per evitare l’eliminazione. Come al solito nel corso della serata ne vedremo di belle e non mancheranno tantissime emozioni. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi a far sorridere tutti i fan del talent show di Maria De Filippi è stato Luk3.

Il giovane artista è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione e con i suoi brani sta conquistando il pubblico. Proprio in vista della terza puntata del Serale, l’allievo di Lorella Cuccarini ha deciso di stupire tutti e ha così voluto preparare una coreografia per una delle esibizioni che dovrà affrontare sabato sera. Una volta in sala prove però è accaduto qualcosa di inaspettato, che abbiamo visto proprio oggi nel corso del nuovo daytime.

A fare da “maestra” a Luk3 è stata infatti Alessia, che ha aiutato il cantante di Amici 24 a preparare al meglio la sua coreografia. Non sono naturalmente mancate le risate e il video del momento ha fatto in breve il giro del web. Come in molti sanno, proprio in questi mesi i due allievi hanno avuto una relazione e dopo un momento di crisi di recente si sono nuovamente riavvicinati.

Ma cosa accadrà dunque nel corso della terza puntata del Serale e chi dovrà lasciare stavolta la scuola più ambita d’Italia? Non resta che attendere per scoprilo.