Il Dottore di Affari Tuoi Pasquale Romano ha risposto alle accuse che Striscia la Notizia sta rivolgendo ultimamente al game show di Rai 1.

Il Dottore di Affari Tuoi risponde a Striscia la Notizia

Negli ultimi tempi, Striscia la Notizia ha sollevato dubbi sulla regolarità di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A rispondere alle insinuazioni ci ha pensato Pasquale Romano, il “Dottore” del programma, che in un’intervista rilasciata a Tivù, e ripresa da Cinguetterai, ha respinto ogni accusa.

“Non c’è nulla di controverso nel meccanismo di Affari Tuoi“, ha dichiarato Romano, sottolineando come il format sia stato adattato in più di 80 Paesi senza mai aver riscontrato problematiche simili in oltre 25 anni.

“Si tratta di un game show basato essenzialmente sulla fortuna, come ce ne sono tanti altri nel mercato globale. Il fatto è che in Italia si è inserito in una fascia strategica che fino ad allora era stata appannaggio solo del principale competitor.” ha aggiunto.

Romano ha dato poi la stoccata finale, rispondendo alla domanda di Tivù: “Evidentemente, attaccare il programma insinuando dubbi sulla sua regolarità è stato il loro modo per provare a contenerne il successo”.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Alessia fa da “maestra” a Luk3 per una coreografia

Durante l’intervista, la rivista ha inoltre evidenziato un dato significativo. Affari Tuoi oggi doppia spesso Striscia la Notizia in termini di numeri, mentre in passato gli ascolti erano spartiti più equamente.

A quel punto, la domanda è stata inevitabile. Affari Tuoi è semplicemente un programma più forte o c’è qualcosa che Striscia non riesce più a intercettare? Romano ha risposto con lucidità, evitando di attribuire il successo a una questione di bravura:

“Non si tratta di bravura, ma di linguaggi televisivi: probabilmente il linguaggio di Affari Tuoi oggi risulta più contemporaneo rispetto a quello di Striscia, che ha un format più consumato nel tempo“, questa l’analisi del Dottore di Affari Tuoi.

“Questo non significa che gli equilibri non possano cambiare tra qualche anno. Probabilmente, l’inclusività e l’imprevedibilità del nostro gioco lo rendono un prodotto più attuale”, ha poi concluso Pasquale Romano.

Un punto di vista chiaro, che ribadisce la forza di Affari Tuoi. Allo stesso tempo, lascia aperta la possibilità che il panorama televisivo possa ancora evolversi. Nel frattempo, però, il successo del game show di Rai 1 sembra destinato a continuare.