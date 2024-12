Nella puntata dei daily di Amici 24 andata in onda questo pomeriggio, Anna Pettinelli ha severamente rimproverato Trigno per i commenti da lui rivolto ai ragazzi provinati dall’insegnante e ha deciso di assegnargli un provvedimento.

Anna Pettinelli punisce Trigno e annulla la sfida di Luk3

Momenti di tensione ad Amici 2024: Anna Pettinelli ha convocato Trigno per affrontare una questione spinosa legata al comportamento del giovane allievo, emerso nel daily di ieri.

L’insegnante ha mostrato a Trigno un video contenente una raccolta di commenti irrispettosi espressi dal ragazzo, mentre visionava i provini degli aspiranti allievi scelti dalla Pettinelli per individuare il possibile sfidante di Luk3.

Nel video, Trigno viene visto criticare duramente i partecipanti, spesso con toni poco rispettosi, quasi deridendoli. Anna Pettinelli, visibilmente delusa, ha rimproverato severamente Trigno, sottolineando l’importanza del rispetto nei confronti di chi si mette in gioco.

Il giovane si è scusato immediatamente. Quell’atteggiamento, però, non poteva non avere conseguenze. La sua insegnante ha così deciso di annullare la sfida originariamente prevista per Luk3 e di mettere invece lo stesso Trigno alla prova, il quale già era in sfida, facendolo scontrare con uno di quei ragazzi da lei scelto.

La prof Pettinelli non ha affatto apprezzato l'atteggiamento di TRIGNO durante la visione dei casting e… #Amici24 pic.twitter.com/s3rYNaiewD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2024

Per questo cambio, Anna ha chiesto l’approvazione della produzione, che ha dato il via libera. In una lettera inviata in casetta, Pettinelli ha informato Trigno della decisione, rivelandogli anche chi sarà il suo nuovo sfidante: si tratta dell’unico ragazzo a cui Trigno aveva fatto dei complimento vedendo i provini.

Dopo la comunicazione ufficiale, Trigno si è scusato nuovamente per il suo atteggiamento, ammettendo di aver sbagliato nei confronti degli aspiranti allievi. Tuttavia, ha ribadito la propria opinione sui metodi utilizzati dalla Pettinelli durante l’intera selezione, sostenendo di non aver mancato di rispetto nell’esprimere quell’opinione.

La produzione ha accolto la richiesta della prof Pettinelli e TRIGNO, dopo aver visto lo sfidante, reagisce così #Amici24 pic.twitter.com/cauMShjNMr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2024

La sfida, carica di tensione emotiva e implicazioni disciplinari, si preannuncia particolarmente significativa per il percorso di Trigno nel programma. Riuscirà a dimostrare il suo valore e a riguadagnare la fiducia della sua coach?