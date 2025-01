Oggi si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Amici 24, che vedremo in onda su Canale 5 domenica 12 gennaio. Ma andiamo a leggere tutte le anticipazioni e scopriamo cosa sta accadendo all’interno del programma.

Le anticipazioni della quattordicesima puntata di Amici 24

Con l’inizio del nuovo anno sono tornate anche le registrazioni di Amici 24 e proprio oggi pomeriggio si sono tenute le riprese della prossima puntata. Come sempre non sono mancate le emozioni per gli allievi, che a breve daranno il via alla corsa al Serale. In attesa di scoprire cosa accadrà però vediamo le anticipazioni, gli spoiler e le news della quattordicesima puntata, fornite come sempre da Superguidatv.

Ospite musicale è stato Ermal Meta. Giudici delle gare di canto e di ballo sono stati invece rispettivamente Dardust e Garrison.

Ma entriamo nel vivo delle anticipazioni e vediamo cosa è accaduto in studio.

La gara di canto

Nel corso della nuova puntata di Amici 24 si è svolta la nuova gara di canto. Stavolta gli allievi hanno presentato i loro prossimi inediti, che verranno rilasciati il 14 gennaio.

Ma come è andata la sfida? Ecco la classifica:

Antonia

TrigNO

Deddè

Chiamamifaro

Jacopo Sol

Vybes

Mollenback

Luk3

Ilan

Nicolò

Assente in studio è SenzaCri. La cantante ha infatti la febbre.

La gara di ballo

Come è andata invece la gara di ballo ad Amici 24? Ecco cosa è accaduto:

Alessio

Dandy

Daniele

Chiara

Alessia

Francesca

Giorgia

Ai due allievi finiti ultimi in classifica non viene data la maglia della sfida questa settimana.

Le sfide degli allievi

In queste settimane a finire in sfida sono stati diversi allievi di Amici 24 e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.

Tuttavia, grazie alle anticipazioni, possiamo annunciarvi che nel corso della puntata registrata oggi pomeriggio non si è svolta nessuna sfida.

Il destino di TrigNO, Mollenbeck e Dandy resta dunque ancora in sospeso.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Nel corso della puntata di Amici 24 alcuni allievi hanno anche affrontato i compiti che hanno ricevuto dai prof.

Si parte da Chiara, che ha affrontato la prova sui tacchi che le ha assegnato Emanuel Lo. Tra il prof e Alessandra Celentano tuttavia parte una lite a causa del fisico della ballerina.

A seguire è la volta di Nicolò, che esegue il compito che gli è stato assegnato da Rudy Zerbi. L’insegnante ha mostrato un filmato di Emma Marrone che quando era nella scuola cantava la stessa canzone assegnata all’allievo di Anna Pettinelli. Zerbi voleva che Nicolò prendesse ispirazione da Emma, lui però afferma di non aver gradito il compito. Tra i due prof parte così una nuova lite.

Infine è Alessia a eseguire il compito ricevuto da Deborah. La maestra dice alla ballerina che è migliorata ma non è ancora sufficiente e le dà 5.5.

Quando va in onda la quattordicesima puntata di Amici 24

Dopo aver letto le anticipazioni di Amici 24, andiamo a scoprire quando va in onda la quattordicesima puntata. L’appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è fissato a domenica 12 gennaio, naturalmente alle ore 14:00.

Non riuscite a seguire la messa in onda televisiva? Niente paura. I fan infatti possono recuperare il programma anche in streaming, collegandosi comodamente al sito di WittyTv.it.