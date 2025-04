Il 12 aprile è prevista la quarta puntata del Serale! Andiamo a sbirciare insieme quali sono le anticipazioni di Amici 24 e quali spoiler sono già emersi dalla registrazione del 10 aprile. Ecco chi è finito al ballottaggio e rischia di essere eliminato.

Anticipazioni quarta puntata Serale Amici 24

In data 10 aprile è stata registrata una nuova puntata del talent show di Canale 5. Grazie a SuperGuida TV e Amici News scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni di Amici 24. Ecco cosa è successo!

Vi ricordiamo che se non volete SPOILER è bene NON PROSEGUIRE LA LETTURA DI QUESTO ARTICOLO. Altrimenti sentitevi pure liberi di continuare a leggere per sapere cosa succederà!

Nel corso della quarta puntata le anticipazioni di Amici 24 informano della presenza dei tre giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Poi hanno preso il via le tre manche, abbiamo scoperto chi è l’eliminato della puntata e tutti gli spoiler. Ma entriamo nel dettaglio…

Prima manche

Come in ogni appuntamento anche stavolta si parte dalla prima manche che ha visto i Cucca-Lo sfidare gli Zerbi-Cele. La sfida settimanale ha stabilito che dovessero essere loro a cominciare.

Ma quali sono le esibizioni secondo anticipazioni di Amici 24? Il tutto si è svolto in questo modo:

La prima gara ha coinvolto Francesco e Antonia . Ha vinto lei che ha cantato Averti addosso.

e . Ha vinto lei che ha cantato Averti addosso. Poi è stata la volta di Senza Cri ha cantato Lentamente di Irama e ha sfidato Alessia . Ad avere la meglio la cantante che ha ricevuto i complimenti di Cristiano Malgioglio.

ha cantato di e ha sfidato . Ad avere la meglio la cantante che ha ricevuto i complimenti di L’ultima partita ci ha regalato un guanto di sfida sulla versatilità. Francesco ha sfidato Daniele e ha vinto il primo. Daniele ha comunque ottenuto dei commenti positivi da Elena D’Amario. Per la Celentano si è trattato di un guanto un po’ cattivello.

A vincere questa prima gara i Cucca-Lo, quindi sono stati sconfitti gli Zerbi-Cele. Dopo la votazione al ballottaggio sono andati Alessia, Chiara e Daniele. È andato a rischio eliminazione Daniele (che ha ballato Papaoutai).

Seconda manche

Le anticipazioni di Amici 24 proseguono con la seconda manche, che ha visto sfidarsi la squadra vincitrice Cucca-Lo contro gli Zerbi-Cele. Cosa è successo stavolta e chi ha avuto la meglio?

Senza Cri ha affrontato Antonia e Jacopo Sol , che hanno vinto cantando Cu’mme.

ha affrontato e , che hanno vinto cantando Cu’mme. Francesco ha sfidato Antonia che ha cantato Respect e ha avuto la meglio lui.

ha sfidato che ha cantato e ha avuto la meglio lui. Infine Senza Cri ha sfidato Alessia e ha vinto la ballerina.

Sconfitta in questa sfida la squadra Cucca-Lo. A sfidarsi quindi Senza Cri e Francesco. Tra loro a finire al ballottaggio per l’eliminazione è stata Senza Cri.

Terza manche

Terminiamo infine con la terza manche, che ha visto entrare in gioco gli Zerbi-Cele contro le Petti-Letti. Stando alle anticipazioni di Amici 24 ecco come si è svolto il tutto:

Altro guanto di sfida! Stavolta sulla tecnica con Chiara che ha sfidato Francesca . Ha vinto Chiara . Il momento ha generato una discussione molto accesa tra le insegnanti. Elena ha detto a Chiara che ha brillato, secondo il suo punto di vista questo guanto era complesso anche per lei.

che ha sfidato . Ha vinto . Il momento ha generato una discussione molto accesa tra le insegnanti. ha detto a che ha brillato, secondo il suo punto di vista questo guanto era complesso anche per lei. Chiamamifaro ha poi cantato una canzone di Olivia Rodrigo e ha sfidato Nicolò che ha invece interpretato un pezzo di Adele e ha vinto. Cristiano ha preferito la cantautrice, ha fatto sapere infatti che Nicolò stavolta non lo ha convinto.

ha poi cantato una canzone di e ha sfidato che ha invece interpretato un pezzo di e ha vinto. ha preferito la cantautrice, ha fatto sapere infatti che Nicolò stavolta non lo ha convinto. Infine duetto Nicolò e TrigNO contro Jacopo Sol. A vincere i primi due con Notti magiche. Amadeus ha fatto notare che potrebbero fare insieme un duetto inedito e arriverebbero alti in classifica. Di parere differente Malgioglio che ha dichiarato di aver provato tristezza.

Chi ha perso stavolta? A uscirne con le ossa rotte la squadra Zerbi-Cele. Così nel confronto a tre sono finiti Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol e ad andare a rischio è stato Chiamamifaro.

Spoiler ed eliminato di Amici 24: chi è al ballottaggio

Dopo le tre manche sappiamo, grazie alle anticipazioni di Amici 24 della quarta puntata che i tre a rischio sono per la precisione Daniele, Senza Cri e Chiamamifaro.

Di nuovo davanti ai giudici i citati si sono sfidati e come le precedenti puntate uno si è salvato subito. Gli altri due invece hanno dovuto attendere il verdetto. Daniele ha avuto la meglio ballando sulle note di Dicono di me. Quindi Chiamamifaro e Senza Cri sono al ballottaggio finale per l’eliminazione. La prima ha cantato Leone, la seconda Grande muraglia.

Quindi una tra Chiamamifaro e Senza Cri ha dovuto lasciare il programma. Il responso però è stato svelato solo in casetta.

Il guanto di sfida prof

Dopo la vittoria di Anna Pettinelli su Lorella Cuccarini la scorsa settimana, ecco chi si è sfidato in questo nuovo guanto di sfida tra prof. Dalle anticipazioni di Amici 24 sappiamo che è successo davvero di tuto e che ad essere coinvolti sono stati anche i giudici:

Rudy Zerbi si è esibito con Elena D’Amario e alla fine c’è stato un bacio.

si è esibito con e alla fine c’è stato un bacio. Cristiano Malgioglio ci ha regalato una performance con Anna Pettinelli.

ci ha regalato una performance con Amadeus invece con Lorella Cuccarini. Hanno cantato e ballato Mamma mia di Guè e Rose Villain.

Dopo la sfida la palla è passata agli altri prof per la votazione finale e sancire dunque chi ha vinto stavolta. Il guanto di sfida prof è andato ad Amadeus e Lorella Cuccarini!

Gossip e spoiler del Serale di Amici 24

Tanti sono anche i gossip, news e spoiler della quarta puntata di Amici 24 e le anticipazioni ci fanno sapere che….

Senza Cri ha vissuto un momento di sconforto quando non è stata salvata. Anche quanto Cristiano Malgioglio ha spiegato più volte di non essere convinto.

ha vissuto un momento di sconforto quando non è stata salvata. Anche quanto ha spiegato più volte di non essere convinto. Secondo Amadeus la maestra Alessandra Celentano ha ragione a essere dura e a dare delle spinte. Questo per lui serve a crescere. Così il giudice ha rivelato a Francesca che durante il suo periodo in radio riceveva sempre delle durissime critiche. E ha specificato che ciò che si sentiva dire, rispetto agli appunti fatti dalla Celentano sono il nulla. Si tratta però di cose che l’hanno aiutato a crescere.

la maestra ha ragione a essere dura e a dare delle spinte. Questo per lui serve a crescere. Così il giudice ha rivelato a che durante il suo periodo in radio riceveva sempre delle durissime critiche. E ha specificato che ciò che si sentiva dire, rispetto agli appunti fatti dalla sono il nulla. Si tratta però di cose che l’hanno aiutato a crescere. Malgioglio ha detto a Jacopo Sol che può diventare una star.

ha detto a che può diventare una star. Alessandra Celentano invece ha spiegato che il suo alunno Daniele non si lamenta mai e accetta tutto, qualsiasi guanto. A differenza di altri. Si è trattato di una frecciatina a Francesca , allieva di Deborah Lettieri.

invece ha spiegato che il suo alunno Daniele non si lamenta mai e accetta tutto, qualsiasi guanto. A differenza di altri. Si è trattato di una frecciatina a , allieva di Un guanto di sfida tra i due ballerini è stato dimostrato da Simone Nolasco. Quello tra Chiara e Francesca invece da Georgie .

Quello tra e invece da . Nel corso di una lite tra la Celentano e la Lettieri, la maestra ha detto alla collega che Amici si è sempre svolto in questo modo, dunque se qualcosa non le sta bene poteva anche andare via.

Gli ospiti della seconda puntata del Serale

Come ogni puntata che si rispetti, anche stavolta non sono mancati gli ospiti durante la quarta puntata del Serale. Stando alle anticipazioni di Amici 24 a calcare il palco ci saranno Sangiovanni e Franco 126, mentre invece lo spazio comico è riservato ancora una volta ai PanPers.

Queste quindi tutte le anticipazioni per la prossima puntata di Amici 24, in programma domani sera su Canale 5.