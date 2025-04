La registrazione della quarta puntata del serale di Amici 24 è terminata: ecco chi sono i due eliminati provvisori secondo le anticipazioni.

Gli eliminati provvisori di Amici 24

Questo pomeriggio si è tenuta la registrazione della quarta puntata del serale di Amici 24, di cui vi riporteremo anche tutte le anticipazioni. Per prima cosa, però, ci concentreremo sugli eliminati provvisori. Chi è andato al ballottaggio finale?

Com’è stato per il secondo e terzo appuntamento, anche in questo caso un solo allievo ha dovuto abbandonare il talent show. Dalle tre manches sono emersi tre eliminati provvisori che alla fine della puntata di sono sfidati per cercare di mantenere il proprio posto all’interno di Amici 24.

Stando ad Amici News, a rischiare l’eliminazione questa volta sono due cantanti. Parliamo di Chiamamifaro, della squadra Zerbi-Celentano, e Senza Cri, del team Cuccarini-Emanuel Lo.

Qualora dovesse uscire definitivamente Senza Cri, la situazione per la sua squadra sarebbe piuttosto complicata. A rimanere in gara, infatti, sarebbe solo il ballerino Francesco, che dovrebbe reggere da solo ancora parecchie puntata del serale.

Come sempre i due allievi il cui destino è rimasto appeso ad un filo sono tornati in casetta assieme ai compagni, dove, dopo aver scambiato qualche parola separatamente dagli altri con Maria De Filippi, hanno scoperto chi avrebbe dovuto lasciare definitivamente Amici 24.

Questa fase finale, però, potremo vederla solamente sabato sera, quando andrà effettivamente in onda la quarta puntata del serale registrata questo pomeriggio. Solo allora, quindi, scopriremo chi sarà stato eliminato.