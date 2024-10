Al Grande Fratello Yulia ha rivelato di aver lavorato come ballerina in un noto locale di Firenze, andando ad alimentare i sospetti emersi negli ultimi giorni, secondo cui avrebbe conosciuto Giglio questa estate.

Aumentano i sospetti sulla precedente conoscenza tra Yulia e Giglio

Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato una sorta di scoop dell’appassionato di gossip Biagio D’Anelli. Quest’ultimo in un video su TikTok aveva rivelato di aver saputo da fonti certe che Yulia e Giglio si sarebbero conosciuti prima del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Shaila cambia ancora idea e rivela di essere interessata a Javier: “Mi fa se**o”

L’ex gieffino era venuto a sapere che i due si sarebbero incontrati per la prima volta questa estate a Firenze, in una nota discoteca del capoluogo toscano, il Tenax.

La notizia ha fatto subito il giro del web, tanto da arrivare anche alla redazione del programma. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento con i diretti interessati, chiedendo a loro spiegazioni.

Entrambi hanno smentito categoricamente, dichiarando addirittura di non essere nemmeno stati in Toscana l’estate passata. In realtà, almeno per quanto riguarda Yulia, pare che non sia stato esattamente così.

Sul suo profilo Instagram, infatti, si possono trovare alcune foto che la ritraggono proprio a Lucca, nel mese di luglio. In Toscana quindi ci sarebbe stata eccome. Questo dettaglio, ovviamente, non conferma la conoscenza pregressa con Giglio, ma sicuramente mette in serio dubbio la parole della modella.

Come se non bastasse, ieri, mentre si preparava per la serata aperitivo, Yulia, chiacchierando con alcuni coinquilini, ha rivelato di aver lavorato per diverso tempo come ballerina proprio al Tenax di Firenze:

“Io ballavo al Tenax, son stata uno delle migliori ballerine del Tenax, fino all’anno scorso.“

Non Yulia che parla tranquillamente del Tenax e del fatto che faceva la ballerina lì

E devo ancora stare a sentire che ha qualcosa da nascondere, tresche con Giglio, cazzi e mazzi QUESTA REGINA SMONTANDOVI LE SEGHE MENTALI HAHAHAHAH 🤣🤣🤣🤣✈️✈️✈️🚀🚀🚀🚀#grandefratello pic.twitter.com/qf5SHSZtJg — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) October 9, 2024

LEGGI ANCHE: Amici 24, arriva la prima eliminazione dell’edizione

Alcuni sui social hanno mangiato la foglia per via del tempismo con cui Yulia ha parlato del locale, dopo la “segnalazione” di lunedì. Altri, invece, considerano tale rivelazione come scagionante, convinti che non avrebbe mai citato la discoteca, nel momento in cui avesse davvero conosciuto Giglio lì. Si scoprirà mai la verità?