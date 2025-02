Nuove maglie del serale di Amici 24 sono state assegnate nelle ultime ore. Dopo Asia, di cui abbiamo saputo oggi guardando i daytime, è stata la volta di Jacopo Sol e Francesca, che l’hanno ottenuta durante la registrazione della puntata di domenica, tenutasi nel pomeriggio.

Asia, Jacopo Sol e Francesca di Amici 24 volano al serale

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, Asia, la ballerina diciassettenne entrata da poco nella scuola, ha affrontato il suo esame per stabilire se potesse proseguire la corsa al serale.

La ragazza si è trovata in questa situazione dopo che, nei giorni scorsi, i suoi stessi compagni l’avevano inserita nella lista degli allievi che, a loro avviso, non meritavano l’accesso alla fase finale del programma.

Dopo aver visto Mollenbeck e Antonio sostenere il loro esame e dover uscire dalla scuola, oggi è stato il turno di Asia. Con una certa tensione, la giovane si è presentata davanti alla commissione di ballo per scoprire il proprio destino.

La sua prima esibizione non ha convinto Deborah Lettieri, che le ha comunicato un deciso no. Un primo ostacolo per la ballerina, che però non si è persa d’animo e ha continuato con la sua seconda esibizione.

Questa volta, il responso è stato completamente diverso: tutti i professori di ballo le hanno dato un sì, dimostrando di credere nel suo talento.

Asia, inizialmente, pensava di aver semplicemente ottenuto la possibilità di rimanere nella scuola e continuare a lottare per un posto al serale. In realtà, i tre sì ricevuti dalla commissione le sono valsi direttamente la maglia oro e il suo ingresso al serale di Amici 24.

Dalla registrazione della puntata di domenica tenutasi questo pomeriggio, infine, sono emersi i nomi di altri due allievi che hanno ottenuto la maglia oro. Parliamo di Jacopo Sol e Francesca.

Una volta svoltasi la gara settimanale di canto, il cantante si è ritrovato primo in classifica. Ha avuto così la possibilità di presentarsi davanti alla commissione e provare ad ottenere l’accesso al serale.

Il giovane si è aggiudicato tre sì da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e quindi ha potuto indossare la maglia oro. Anche Francesca ha avuto poi la possibilità di giocarsela davanti ai professori di danza.

Dopo aver ottenuto inizialmente il no di Alessandra Celentano e di Emanuel Lo, alla sua seconda coreografia è stata promossa alla fase finale del programma. Al momento le maglie assegnate sono tre al canto, Antonia, Nicolò e Jacopo Sol, e cinque per i ballo, Alessia, Francesco, Chiara, Asia e Francesca.