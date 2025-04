Nuovo personaggio per le parodie di Vincenzo De Lucia! Il comico napoletano ha realizzato l’imitazione di Silvia Toffanin ed è diventato virale sui social.

Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin

Chiusa la parentesi con Stasera tutto è possibile insieme a Stefano De Martino, dove le risate non sono di certo mancate, Vincenzo De Lucia continua a regalarci delle imitazioni davvero divertenti ed esilaranti. Dopo averci già regalato tra le tante le interpretazioni di Barbara d’Urso o ancora Mara Venier oppure Maria De Filippi, adesso è stata la volta di Silvia Toffanin.

Il video Vincenzo De Lucia l’ha realizzato insieme al collega Vincenzo Comunale e il risultato è stato davvero strabiliante. Nel filmato diffuso sui social De Lucia ha vestito i panni della conduttrice di Verissimo, programma che è stato ironicamente cambiato in Verissimissimo. In modo spiritoso e preciso, ha cercato di cogliere il lato emotivo che spesso ritroviamo nelle interviste di Silvia Toffanin, ma trasformandolo in toni più divertenti ed esilaranti.

Nella scenetta Vincenzo Comunale è l’ospite sottoposto a domande via via sempre più surreali. La Toffanin dall’altra parte, invece, si è commossa continuamente, utilizzando i fazzolettini lì a disposizione:

“Così mi fai commuovere, Vincenzo. Ti sei dovuto separare da tua mamma prestissimo. Un’altra donna. Ti ha tagliato via da lei, ti ricordi il nome di quell’ostetrica? Eri appena nato e già piangevi fortissimo”, ha detto Vincenzo De Lucia nei panni di Silvia Toffanin. L’ospite ha fatto notare che è normale la reazione di un neonato appena nato. Poi il finale a sorpresa: una gag tutta da ridere che vi riportiamo qui sotto.

Con questa imitazione Vincenzo De Lucia ha mostrato, semmai fosse necessario, ancora una volta quanto sia versatile e in grado di cogliere gli aspetti più sottili dei personaggi interpretati. Grazie al suo talento ha saputo trasformare il tutto in imitazioni sempre esilaranti senza mai mancare di rispetto.