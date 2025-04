Non tutti sanno che anni fa, prima di entrare ad Amici 24, Chiara aveva fatto parte del corpo di ballo dello show di Roberto Bolle, andato in onda su Rai 1.

Il retroscena su Chiara di Amici 24

Siamo nel pieno della nuova edizione del Serale di Amici 24 e proprio stasera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata. Nel corso della serata le tre squadre si sfideranno come al solito in una serie di manche, al termine delle quali sapremo chi sarà il nuovo eliminato. Grazie alle anticipazioni sappiamo già chi sono i due allievi che finiranno al ballottaggio finale, tuttavia solo uno di loro dovrà per sempre dire addio al talent show di Maria De Filippi, a poco più di un mese dalla finale.

I cantanti e i ballerini nel mentre si stanno preparando al meglio per affrontare queste ultime settimane all’interno della scuola e di certo anche nel corso delle prossime puntate ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore in rete è emerso un retroscena su una delle ballerine di questa edizione che di certo in molti non conoscevano. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni anni fa, prima di diventare una delle allieve di Amici 24, Chiara ha fatto parte del corpo di ballo dello show di Roberto Bolle, andato in onda su Rai 1. La giovane danzatrice dunque già prima di arrivare all’interno della scuola aveva collezionato importanti esperienze e di certo a oggi è una delle protagoniste più amate del programma di Maria De Filippi.

Chiara già 5 anni fa (17 anni) in prima fila nello show di Rai1 di Roberto Bolle però voi continuate a pensare sia mediocre anche nel suo e una scarsona questo programma la morte della danza 😭😭 pic.twitter.com/6gRkH21MW2 — Chiara (@ItsChiara_9) April 10, 2025

In molti intanto stanno facendo il tifo per Chiara in queste settimane e gran parte del pubblico spera che sia proprio l’allieva di Alessandra Celentano a vincere questa edizione. Ma cosa accadrà e chi alzerà la coppa? Lo scopriremo tra poche settimane.