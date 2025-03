Conduttrice televisiva e showgirl italiana, conosciamo meglio chi è Veronica Maya, tra età, altezza, vita privata e figli e Instagram.

Chi è Veronica Maya

Nome e Cognome: Veronica Maya Russo

Data di nascita: 14 luglio 1977

Luogo di nascita: Parigi

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Segno zodiacale: Cancro

Professione: conduttrice televisiva e showgirl

Ex marito: Veronica è stata sposata con Aldo Bergamaschi

Marito: Veronica è sposata con Marco Moraci

Figli: Veronica ha avuto tre figli

Profilo Instagram: @veronica_maya_

Veronica Maya età, altezza e biografia

Cosa sappiamo della sua biografia? Quanti anni ha Veronica Maya? Nata il 14 luglio 1977 a Parigi, oggi la conduttrice ha 47 anni e il suo segno zodiacale è il Cancro.

Se qualcuno si stesse domandando quanto è alta Veronica, sappiamo che la sua altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 77 centimetri. Non sappiamo dirvi invece qual è il peso effettivo.

Tra cinema e TV, Veronica ha lavorato in tanti ambiti negli anni della sua carriera e dopo il percorso di studi si è concentrata nel mondo dello spettacolo.

Oggi dove vive Veronica Maya? Dopo i primissimi anni a Parigi, c’è stato il trasferimento a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Successivamente a Roma per lavoro. Infine ha fatto ritorno a Napoli, dove Veronica vive con la sua famiglia.

Vita privata

Quante volte si è sposata Veronica Maya e che lavoro fa il marito? Ha dei figli? Partiamo dal 2003, quando Veronica Maya ha iniziato a frequentare l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Aldo Bergamaschi. Due anni più tardi, nel 2005, si sono sposati. La rottura è arrivata nel 2010.

In seguito Veronica si è sposata al chirurgo plastico Marco Moraci. I due hanno celebrato una cerimonia da sogno in spiaggia nei Caraibi nel 2017. Poi un secondo matrimonio con rito civile e un terzo in chiesa.

Quanti figli ha la Maya? Per la precisione ricordiamo che Veronica ha tre figli Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora.

Dove seguire Veronica Maya: Instagram e social

Tutti coloro che utilizzano i social network hanno la possibilità di poter seguire Veronica Maya sia su Facebook e Instagram.

Nelle piattaforme citate la presentatrice condivide tutti i contenuti che riguardano il suo lavoro e la sua vita fuori dai riflettori, anche se ci tiene tanto alla sua vita privata.

Sempre sul web, così come i suoi profili è possibile vedere le foto prima (dunque negli anni passati) e dopo (quelle più attuali) della conduttrice.

Carriera

Che fine ha fatto Veronica Maya? Nel 2025 è tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, ma nel corso della sua carriera, la conduttrice ha spaziato tra TV e cinema come vedremo. È stata presentatrice, ma anche inviata, giurata e concorrente, esattamente come nei programmi di Carlo Conti a cui ha preso parte. Di seguito troverete nel dettaglio tutti i lavori a cui a preso parte.

Alla domanda quanto guadagna Veronica Maya, chiaramente non possiamo darvi una risposta.

Infine possiamo ricordare anche un album dal titolo: Cantiamo insieme a Veronica Maya del 2015 e un audiolibro (sempre nello stesso anno) dal titolo Un Natale da favola.

Film con Veronica Maya

Per chi non lo sapesse, Veronica Maya ha preso parte anche ad alcuni film, che vi elenchiamo qui a seguire:

Italian Business (2017); Passpartù – Operazione Doppiozero (2019); Magari resto (2020) e Ed è subito commedia (2023).

Programmi TV

Non solo cinema, perché principalmente la TV ha dato maggiore notorietà a Veronica Maya, da conduttrice, da inviata a giurata o concorrente. Ecco tutti i programmi a cui ha preso parte:

Lazialità in TV (2003); Sabato Sprint (2004-2005); Stella del Sud (2005-2007); Italia che vai (2006); Zecchino d’Oro (2006-2014); Unomattina Estate; Linea Verde e Linea verde Orizzonti (2007-2008); Premio Danza Roma e Natale da favola (2007-2009); Telethon (2008-2011; 2022) e Incredibile! (2008-2009).

Andiamo avanti con: Verdetto finale (2008-2014); Natale a Roma (2009); La partita del cuore; Il cuore di Roma per il Papa; Arriva lo Zecchino – Speciale L’Aquila; Festival Show (tutti nel 2010). E ancora: Gran prix Italia; Magico Natale (entrambi nel 2010-2011); Concerto dell’Epifania (2014-2015, 2019); Unomattina Estate – Dolce casa; Tale e quale show; Vigilia in famiglia (tutti nel 2014).

Chance; Sanremo in Festival (entrambi nel 2015); Lo Zecchino di Natale (2015-2016, 2018); Anteprima in cucina; Pasta che ti passa; Casa Alice – Cucina in famiglia; 12º Premio Città di Monopoli; Miss Italia (tutti nel 2016); L’attesa (2016, 2018); Quelle brave ragazze… (2017-2018); Miss Europe Continental (2017; 2023); W la mamma (2017).

Negli ultimi anni: L’Italia che fa (2020); Marateale: Premio internazionale Basilicata|Marateale: Premio internazionale Basilicata; Stelle d’argento – Festival del Cinema Italiano (entrambi nel 2020-2021). In seguito: Ore 14; La partita; Nervi Music Ballet Festival (tutti e tre nel 2021). Poi si passa a Musicultura (2021-2022); L’Italia in Vetrina e La risposta giusta (entrambi nel 2022).

Infine tra i più recenti ricordiamo anche Uno Zecchino nella calza; Esercito con le stelle; Le note di Natale ( tutti nel 2023); Premio Cimitile (Rai 2, 2024) e Ne vedremo delle belle (2025)

Zecchino d’Oro

Dal 2006 così come in tanti altri spin off, Veronica Maya ha avuto il piacere di far parte della squadra di lavoro de Lo Zecchino d’Oro.

Tale e Quale Show

Prima di Ne vedremo delle belle nel 2025, Veronica Maya ha già avuto modo di mettersi in gioco in un programma di Carlo Conti.

Facciamo riferimento alla quarta edizione di Tale e Quale Show, vinta poi da Serena Rossi.

Veronica Maya a Ne vedremo delle belle

È il 2025 quando Carlo Conti ha scelto Veronica Maya tra le concorrenti della prima edizione di Ne vedremo delle belle. Chiamata questa che la conduttrice e tutte le sue colleghe hanno preso con grande entusiasmo.

Le concorrenti di Ne vedremo delle belle

Qualcuno è certamente curioso di sapere chi sono le concorrenti che prendono parte a Ne vedremo delle belle.

Ecco nel dettaglio tutte le protagoniste di questa prima edizione:

Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya.

Tra loro solo una avrà la meglio!

I giudici di Ne vedremo delle belle

Siamo anche in grado di dirvi chi sono i giudici di Ne vedremo delle belle. Il programma ha come tre giurati Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier.

Il percorso di Veronica Maya a Ne vedremo delle belle

Ne vedremo delle belle di Carlo Conti ha come data di inizio il 22 marzo, così come il percorso della conduttrice.

(IN AGGIORNAMENTO)