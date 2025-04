Durante la seconda manche della terza puntata del Serale di Amici 24 a esibirsi è stata anche Chiara. Tuttavia l’allieva di Alessandra Celentano mentre stava ballando è scivolata, facendo preoccupare tutto il pubblico.

Siamo nel pieno della terza puntata del Serale di Amici 24 e anche stasera non mancano le emozioni in studio. Solo poco fa si è conclusa la seconda manche, che ha visto scontrarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Proprio durante una delle sfide però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto preoccupare tutto il pubblico.

A scontrarsi sono stati Chiara e Francesco, che naturalmente hanno lasciato i giudici e il web a bocca aperta con due performance magistrali. Tuttavia proprio durante l’esibizione dell’allieva della Celentano c’è stato un piccolo problema.

Chiara infatti mentre stava ballando è scivolata su un coriandolo e a quel punto non è mancata la preoccupazione di tutti i telespettatori. Ciò nonostante la ballerina di Amici 24, con grande professionalità, ha terminato la performance tra gli applausi generali.

Chiara bacci volevano solo fare una piccola dinamica per non far capire che sei mille passi avanti, perché dovevi essere la prima salva, hai dato TUTTO#amici24

pic.twitter.com/8Nq7RDqlsB

— ⋆⭒˚。⋆ (@comepianeti) April 5, 2025