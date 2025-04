Questa sera nel corso della terza puntata di Ne vedremo delle belle è stato mandato in onda un filmato con protagonista Valeria Marini. La showgirl ha così lanciato una stoccata alle sue colleghe che non è passata inosservata.

La stoccata di Valeria Marini

Siamo nel pieno della terza puntata di Ne vedremo delle belle e anche stasera non mancano le risate in studio. Nel corso della diretta le 10 showgirl protagoniste della prima edizione si stanno scontrando a colpi di canto, ballo, recitazione e non solo e di certo alcune delle performance stanno già facendo il giro del web. Tuttavia tra le concorrenti sembrerebbero esserci piccole tensioni e in particolare Valeria Marini pare aver già avuto qualche scaramuccia con alcune delle sue colleghe.

Anche stasera, nel corso della nuova puntata, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La produzione ha infatti mandato in onda un video, risalente all’ultima settimana, con protagonista Valeria Marini. La showgirl a quel punto ha lanciato una stoccata alle concorrenti di Ne vedremo delle belle, affermando:

“Fanno il sorriso davanti e lanciano frecciate alle spalle. Io non avevo bisogno di fare questo spettacolo per tornare alla ribalta. Io avevo i miei impegni”.

La stoccata di Valeria Marini alle showgirl di Ne vedremo delle belle naturalmente ha fatto divertire tutto il pubblico e in molti si chiedono già cosa accadrà nei prossimi giorni tra le concorrenti.