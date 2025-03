Ad Amici 24 è stata stilata una classifica in base alla condotto degli allievi, che ha determinato un confronto accesso tra alcuni di loro, primi fra tutti Senza Cri, Vybes, Antonia e Trigno.

La classifica sulla condotta divide gli allievi di Amici 24

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi pomeriggio c’è stato un momento di confronto tra alcuni gli allievi della scuola.

Durante la puntata, ai ragazzi è stata mostrata una classifica particolare, stilata da circa 40 persone che sono a contatto con loro tutto il giorno, riguardante la loro condotta all’interno della scuola.

Mentre la maggior parte degli studenti ha accettato il proprio posizionamento senza particolari rimostranze, alcuni allievi hanno invece avuto da ridire sulla valutazione ricevuta.

Amici 24, classifica della condotta

Tra questi, spiccano Senza Cri, Vybes e Antonia, in coda alla classifica, i quali non hanno nascosto il loro disappunto. Ognuno di loro ha espresso le proprie perplessità, ritenendo ingiusto il giudizio assegnato e cercando di comprendere i criteri che hanno portato a tali posizioni.

Ad attirare l’attenzione è stato anche Trigno, che si è ritrovato nelle ultime posizioni della classifica. Tuttavia, a differenza di altri compagni, il cantante si è detto completamente d’accordo con il suo piazzamento (e anche quello degli altri), accettandolo con maturità e cercando di far riflettere gli altri.

Secondo lui, la classifica rappresenta un’opportunità di crescita e dovrebbe essere vista come uno stimolo per migliorare il proprio atteggiamento. Le sue parole, però, non sono state accolte con la stessa serenità da tutti. Alcuni allievi, soprattutto coloro che si sono sentiti penalizzati dalla classifica, non hanno gradito i suoi interventi.

“Pietro, tu parla per te. Lo so io cosa devo dire, cerca di farti i fatti tuoi in questo“, ha esclamato Senza Cri. Antonia, poi l’ha zittito ed infine è intervenuto anche Vybes contro Trigno: “Perché stai a fare il professore?!“.

Dopo aver visto la classifica comportamento e condotta, i ragazzi si confrontano tra di loro #Amici24 pic.twitter.com/JZ0riZ7wfP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2025

I toni non sono mai sfociati in un vero e proprio litigio, ma la tensione era palpabile, segno che il giudizio sulla condotta ha toccato un nervo scoperto all’interno della scuola.