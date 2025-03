In seguito all’ultima diretta del Grande Fratello, in cui ha assistito ad un piccolo riavvicinamento tra Helena e Lorenzo, Shaila ha reagito male e ha svelato un dettaglio sui due, mai emerso prima.

Shaila rivela che Lorenzo e Helena si erano anche videochiamati prima del GF

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, un dettaglio rivelato da Shaila Gatta ha riacceso il dibattito tra i fan del reality, in particolare tra gli Shailenzo e gli Helevier.

L’ex velina, durante la diretta, ha assistito ad un’inaspettata apertura reciproca tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, dopo mesi di discussioni, incomprensioni e attacchi reciproci. Un momento che ha sorpreso e scosso anche Javier.

LEGGO ANCHE: Tommaso Franchi elimina i post sul GF e leva il segui a dei gieffini

Dopo un forte battibecco in puntata tra Shaila e Lorenzo, in un secondo momento, la ballerina ha messo in discussione la spontaneità di quel riavvicinamento. A sostegno del proprio dubbio, ha fatto emergere un retroscena che, fino ad ora, non era mai stato rivelato.

“Helena e Lorenzo, prima di entrare, si sono scritti e si sono anche videochiamati più volte.”

Queste le parole di Shaila, la quale ha lasciato intendere che il loro rapporto potrebbe essere stato proprio costruito prima dell’inizio del reality.

Guarda questa per arrivare in finale che cosa tira fuori.

E anche se fosse vero? Cosa cambia da chiamata a videochiamata? 🤣🤣🤣

R I D I C O L A#SHAILENZO#grandefratellopic.twitter.com/gKadaWXPHl — P!nk (@Pnk908144865398) March 18, 2025

Questa rivelazione ha subito scatenato il pubblico. Molti spettatori ora si chiedono se l’ostilità tra Lorenzo e Helena fosse reale o, piuttosto, una strategia studiata per il gioco.

D’altronde, la loro rivalità è stata una delle più accese all’interno della casa. Vederli improvvisamente avvicinarsi ha insospettito non solo Shaila, ma anche molti utenti sui social.

La questione ha sollevato anche un altro interrogativo. Perché nessuno dei due aveva mai menzionato queste videochiamate prima d’ora, quando ai tempi era stato rivelato che c’era stato uno scambio di messaggi?

Non resta che vedere se questa rivelazione di Shaila verrà affrontata, come Lorenzo e Helena risponderanno alle insinuazioni della ballerina e quale sarà anche la reazione di Javier.