Quali sono stati i debutti degli inediti dei cantanti di Amici 24? Scopriamo insieme cosa dicono le classifiche di iTunes e Spotify al momento.

Il debutto degli inediti di Amici 24

Saltata la puntata odierna del daily, i fan di Amici 24 aspettavano con grande attesa l’uscita dei nuovi singoli dei cantanti rimasti in gara e che sabato si contenderanno un posto in finale (in programma domenica 18 maggio). Nello specifico parliamo di Nicolò, di Antonia e TrigNo, che durante il daytime hanno avuto la possibilità di fare ascoltare alle radio e al pubblico la loro ultima canzone.

Su X la pagina Amici 24 Streaming ha fatto riferimento alla TOP 200 iTunes della giornata di oggi alle ore 14:48 e ha dato i seguenti risultati: in prima posizione si piazza Un’ora di follia di Nicolò, mentre al secondo posto D’amore non si muore di TrigNo e al 17esimo posto Relax di Antonia.

Andando a sbirciare su Spotify invece abbiamo notato che gli stessi inediti degli allievi di Amici 24 hanno subito qualche piccolo cambiamento. Questo perché il singolo più ascoltato dei cantanti ancora in gara è sempre quello di Nicolò con 3584 stream, seguito dal brano di Antonia con 3511 e infine TrigNo con 2679 ascolti.

In generale però è bene ricordare che nella lista rientra anche il brano di Jacopo Sol, eliminato solo sabato scorso dalla scuola di Amici 24. Il cantante con Estremo su Spotify è al momento quello più ascoltato con 3667 stream.

Ricordiamo intanto che proprio domani sarà registrata una nuova puntata del Serale di Amici 24, la semifinale per l’esattezza, in cui scopriremo i cantanti e ballerini che otterranno l’ambita maglia della finale! Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo?