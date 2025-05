Ecco perché oggi Amici 24 non va in onda

Quest’oggi Amici 24 non va in onda. Cosa sarà trasmesso al suo posto e come cambia la programmazione di Canale 5.

Amici 24 oggi non va in onda

Oggi pomeriggio tutti probabilmente attenderanno il daily di Amici 24, ma se siete stati attenti ieri, la puntata odierna è stata cancellata. Sia tramite i canali ufficiali che in TV è comparso infatti il seguente annuncio: “Torniamo giovedì 8 maggio, alle ore 16:10”.

Non c’è stato altro tipo di comunicazione che motivasse questa scelta da parte di Mediaset, per dedicare la fascia pomeridiana a contenuti di attualità. Perché Amici 24 oggi non va in onda? Dietro ovviamente c’è un motivo importante. Oggi come ben noto in Vaticano avrà inizio il Conclave, con il compito di eleggere il prossimo capo della chiesa dopo la scomparsa di Papa Francesco.

Alle 16:30 i 133 Cardinali elettori fanno il loro ingresso nella Cappella Sistina, che poi sarà sigillata in attesa dell’annuncio della fumata bianca e dell’elezione del nuovo Papa, il 267esimo della storia.

Dato che si tratta di un evento importante quindi Mediaset ha pensato bene di mettere da parte Amici 24 per oggi e dedicare ampio approfondimento a questa giornata storica così importante, con ospiti e commenti in diretta, non mancheranno indiscrezioni e racconti. Non è chiaro quale sarà la durata effettiva, ma in ogni caso non dovrebbe superare le ore 17:00 quando avrà inizio Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, che proseguirà il racconto di questa giornata cruciale per la Chiesa.

Amici 24 per ora dovrebbe essere l’unico programma del pomeriggio di Canale 5 a non andare in onda oggi. Per Uomini e Donne, infatti, non c’è alcun tipo di comunicazione su un possibile cambio di palinsesto, come avvenuto per il noto talent show.

È bene precisare però che ovviamente il Conclave avrà la precedenza su tutto. Di conseguenza in questi giorni, fino a elezione del nuovo Papa, la programmazione Mediaset e Rai sarà a rischio. Entrambe potrebbero subire degli slittamenti o spostamenti dell’ultimo minuto, esattamente come avvenuto dopo la scomparsa del Santo Padre. Amici 24, però, come annunciato tornerà domani pomeriggio dopo un giorno di stop.