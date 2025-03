Uomini e Donne si trasforma in Amici con una sfida di ballo tra Gianni e un cavaliere

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne si è consumata a centro studio una serrata gara di ballo tra Gianni Sperti e il cavaliere Giuseppe, a suon di rock and roll.

Sfida di rock and roll tra Gianni Sperti e Giuseppe a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne di oggi ha regalato un momento di puro divertimento e spettacolo grazie alla sfida a suon di rock and roll tra Giuseppe, cavaliere di Sabrina, e l’opinionista Gianni Sperti.

Tutto è iniziato con Giuseppe che, dopo aver mostrato le sue doti da ballerino durante la sfilata maschile, in stile Elvis Presley, si è esibito ancora una volta in pista con la dama Marina.

Il cavaliere, forte del suo talento nel ballo, ha lanciato una frecciatina a Gianni, sostenendo che avrebbe fatto fatica a tenere il ritmo di Marina, dama dall’energia travolgente. Sperti non si è tirato indietro e ha accettato la sfida senza pensarci due volte.

Giuseppe, però, ha rincarato la dose dicendo: “Sicuramente lui è un maestro di ballo, ma in questo caso potevi fare una cattiva figura, allora ho evitato”.

Un’affermazione che ha spinto Gianni a sfidarlo immediatamente in pista con un ironico: “Distruggimi, sconfiggimi”. L’opinionista ha proposto un rock and roll, ma Giuseppe inizialmente ha esitato: “No rock and roll, con il rock ti fulmino”, ha detto, lasciando intendere che quel genere fosse il suo punto di forza.

Dopo qualche battuta, la sfida è stata accettata e i due si sono esibiti in un ballo scatenato. Giuseppe ha ballato con Marina, mentre Gianni ha danzato con Gloria. Il momento è stato esilarante, soprattutto quando, preso dalla foga, Gianni ha addirittura perso una scarpa nel bel mezzo della pista.

Alla fine, Giuseppe non si è accontentato e ha lanciato un’ulteriore sfida per la prossima puntata. Il duello a ritmo di musica è destinato a continuare, per la gioia del pubblico che ha apprezzato questo momento di spettacolo.