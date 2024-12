Ieri sera si è tenuto l’atteso concerto di Mida a Napoli. A essere beccata tra il pubblico è stata anche Gaia De Martino e così in queste ore si è tornato a parlare di possibile ritorno di fiamma tra i due ex allievi di Amici 23.

Cosa sta accadendo tra Gaia De Martino e Mida

Chi ha seguito Amici 23 sa bene all’interno della casetta è nato l’amore tra Gaia De Martino e Mida. Per diverse settimane la coppia ha fatto sognare tutto il pubblico, quando a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Pochissimi giorni prima della partenza del Serale, il cantante ha deciso di fare un passo indietro e di mettere un punto alla relazione con la ballerina. Quest’ultima nel mentre non ha mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma con il giovane artista e col passare delle settimane ha provato più volte a riavvicinarsi a lui.

Anche dopo la fine del talent show, i due in diverse occasioni sono stati avvistati insieme, tuttavia non hanno mai annunciato di essere tornati insieme. Nel corso dell’estate come se non bastasse si è parlato di un presunto flirt che ci sarebbe stato tra Mida e la tiktoker Alice Carollo, ma anche in questo caso i gossip non hanno mai trovato conferma.

Adesso a distanza di mesi gli ex allievi di Amici 23 sono nuovamente finiti al centro dell’attenzione mediatica. Ieri sera infatti si è tenuto l’atteso concerto di Mida a Napoli e tra il pubblico c’era anche Gaia De Martino. Ma non è finita qui.

i gaiamida non moriranno mai pic.twitter.com/QXhWWHCxvP — rosacadente💎 (@rosacadente_) December 8, 2024

Dopo lo show, il cantante ha pubblicato sui suoi social una foto della ballerina, che si trovava insieme a lui in camerino. A quel punto i fan, che non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento, hanno iniziato nuovamente a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Anche in questo caso però al momento né Gaia né Mida hanno confermato la notizia e non è chiaro cosa stia accadendo tra loro.