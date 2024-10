La ex fidanzata di Trigno di Amici 24 ha condiviso su Instagram un video apparentemente indirizzato a lui e alla ballerina Chiara

L’ex fidanzata di Trigno, tra i nuovi allievi di Amici 24, ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui ascolta la canzone CHIARA di Tony Effe, lanciando apparentemente una frecciata alla ballerina Chiara.

Il nuovo video della ex fidanzata di Trigno di Amici 24

Negli ultimi giorni si è accesso il gossip attorno alla nuova edizione di Amici 24, dopo l’intervento sui social da parte di quella che ormai è la ex fidanzata del cantante Trigno, Ege Monaco.

Quest’ultima aveva pubblicato nelle sue storie di Instagram un lungo sfogo in cui non le mandava a dire al giovane e tirava in ballo anche Chiara, altra allieva del talent.

Qualche giorno fa, infatti, il daytime del programma ha mandato in onda alcuni momenti incentrati su Trigno e la ballerina di Alessandra Celentano, in cui è emerso in maniera lampante una certa intesa tra i due.

Nonostante si vedesse che i due provavano a tenere nascosto il più possibile agli altri compagni di scuola il loro rapporto in crescita, alle telecamere non hanno potuto darla a bere.

È dopo aver visto quelle immagini che Ege Monaco è esplosa su Instagram con parole forti, rivolte soprattutto a Chiara. Nelle ultime ore, la ex di Trigno di Amici 24 ha condiviso una nuova storia.

Niente fiumi di parole questa volta, ma un video di lei mentre balla sulle note di una canzone di Tony Effe. Trattasi caso strano proprio di CHIARA, il brano uscito poche settimane fa come risposta musicale al dissing con Fedez.

Gli utenti dei social ci hanno messo poco a fare due più due e ad interpretare quella condivisione come una frecciatina nei confronti dell‘ex fidanzato e soprattutto della ballerina di Amici 24, che condivide il nome con la Ferragni.