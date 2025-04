Stasera a finire al ballottaggio ad Amici 24 è stato nuovamente Luk3. Il cantante così, durante la sua esibizione finale, ha proposto una cover su cui ha scritto delle barre e a sorpresa ha menzionato Anna Pettinelli.

La cover di Luk3 ad Amici 24

La terza puntata del Serale di Amici 24 sta per terminare e tra pochi minuti sapremo chi dovrà lasciare il talent show di Maria De Filippi. Anche questa sera le tre squadre si sono sfidate di una serie di manche, al termine delle quali sono stati designati tre eliminati provvisori che sono finiti al ballottaggio: Chiara, TrigNO e Luk3. La prima a salvarsi è stata proprio la ballerina, mentre i due cantanti dovranno attendere di tornare in casetta per scoprire il loro destino.

In attesa del verdetto definitivo, poco fa qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Proprio durante la sua ultima esibizione nel corso del ballottaggio, Luk3 ha proposto una cover su cui ha scritto delle barre. A un tratto però il giovane artista ha menzionato Anna Pettinelli, che come è noto da mesi tenta di mettergli i bastoni tra le ruote.

Luk3 così, tirando in ballo la prof di Amici 24, ha affermato: “Chissà se pure la Petti questa sera vuol ballare, dalla faccia non si direbbe“. Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e l’intero studio è scoppiato in un’ovazione. La stessa Anna non ha potuto fare a meno di sorridere e il momento ha fatto divertire tutto il web.

Ma cosa accadrà dunque? Luk3 riuscirà a salvarsi oppure dovrà lasciare per sempre il programma? Lo scopriremo tra pochi minuti.