Tra i vari amori di Shaila Gatta c’è anche uno che il pubblico di Uomini e donne conosce molto bene. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Zarino che è stato prima tronista e poi corteggiatore.

La relazione di Shaila Gatta con Alessandro Zarino

Da Amici a velina di Striscia La Notizia fino al Grande Fratello, Shaila Gatta è una dei protagonisti della nuova edizione del reality e sembra avere sempre molto da raccontare sia per quanto riguardo il lavoro che per la sua vita privata.

E parlando proprio di vita privata e gossip, Shaila è stata spesso anche al centro del gossip. Sì perché i suoi amori sono stati personaggi in un certo senso noti. Ai tempi di Amici ha avuto una relazione con Alessandro Rizzo (anche lui ballerino) che però è finita molto male. Proprio di recente lui ha accusato la gieffina e in sua difesa è intervenuta la madre.

La Gatta ha poi avuto una storia d’amore con un altro ballerino, Jonthan Gerlo, col quale è finita nel 2019. Mentre dal 2019 al 2022 ha fatto coppia con il calciatore Leonardo Blanchard. La sua ultima storia, però, risale all’estate del 2022 ed è finita molto di recente. E il ragazzo con cui stava è un volto noto al pubblico di Uomini e donne. Stiamo parlando di Alessandro Zarino che alcuni anni fa è stato tronista e poi corteggiatore intraprendendo una travagliata relazione con Veronica Burchielli (conosciuta proprio nel programma).

Si iniziò a parlare di un flirt tra loro a luglio del 2022 quando cioè furono avvistati insieme. Ad agosto dello stesso anno, poi, i due intervennero sul gossip e dissero che non avevano una relazione. In pratica sei vedevano molto spesso perché avevano inziato insieme un progetto lavorativo legato all’attività fisica. Alessandro Zarino, infatti, è un insegnante di crossfit e la stessa Shaila Gatta lavora anche in questo ambito (non è solo ballerina).

Ma successivamente i due uscirono allo scoperto e rivelarano che il loro rapporto non era solo lavorativo, ma era sfociato in amore. A lungo hanno quindi pubblicato foto di coppia sui social e si sono mostrati felici in questa relazione. Ma nel 2023 iniziarano a circolari voci di rottura dovute alle foto non più presenti sui loro social. E alla fine c’è stata la conferma. Infatti, come la stessa Shaila Gatta dice nella Casa del GF, è una “donna single, libera e indipendete”.