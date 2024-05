“Cosa vorresti avere di Sarah?”, Holden non riesce a trattenersi e la sua reazione scatena il web (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Maggio 2024

Amici 23

In queste ore è andato in onda un daytime di Amici 23 all’interno del quale Holden ha reagito con imbarazzo a una domanda relativa a Sarah.

La reazione di Holden

Ormai siamo a un passo dalla finale di Amici 23 e essendo agli sgoccioli i concorrenti sono sempre meno. Per tale ragione adesso è molto più semplice poterli conoscere meglio senza particolari distrazioni. Ecco perché la produzione ha deciso di fare delle interviste doppie nello stile de Le Iene. Prima è toccato a Marisol con Dustin e poi a Mida con Holden.

Nel corso della chiacchierata prima si sono presentati con i nomi di battesimo e poi con i nomi d’arte. Entrambi hanno spiegato da dove provengono: “Mida viene dalla mitologia greca, mentre Holden proviene da un libro che mi ha molto colpito“.

Entrambi hanno spiegato perché amano cantare; il primo a cominciare è stato Mida: “Mi emoziona, è quello che voglio fare nella vita“. Holden ha ribattuto: “Perché mi rende felice ed è un modo di comunicare delle cose“. Ma ciò che ha colpito maggiormente il pubblico è una domanda relativa a Sarah.

Come vediamo dal video qui sotto è stato chiesto: “Cosa ti piacerebbe avere di Sarah?“. La reazione di Holden ha fatto ridere tutto il web perché prima ha fatto un rumore con la bocca e poi è scoppiato in una risata, senza però effettivamente rispondere. Tutto questo ha acceso una lampadina nella testa dei telespettatori, i quali sono convinti da mesi che tra loro ci sua una sorta di attrazione.

HOLDEN COSA VORRESTI AVERE DI SARAH NON HO CAPITO #amici23 pic.twitter.com/84vrIUntfl — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 14, 2024

Tutto ciò si va ad aggiungere a un gesto che proprio Holden ha compiuto nei confronti della giovane cantante durante una delle ultime puntate del Serale. Al momento non abbiamo alcuna conferma e non sappiamo cosa ci sia di reale oppure no, ma nel caso in cui dovesse accadere qualcosa fuori dalla scuola di Amici non esiteremo ad aggiornarvi.