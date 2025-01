Oggi è uno degli allievi di Amici 24 ma prima di entrare a far parte del talent show di Maria De Filippi TrigNO dava ripetizioni private di matematica. Ecco il retroscena sul cantante che forse non sapevate.

TrigNO prima di Amici 24

Amici 24 è senza dubbio uno dei programmi di punta Mediaset e settimana dopo settimana il grande pubblico di Canale 5 segue il talent show appassionatamente. Attualmente i cantanti e i ballerini della scuola stanno cercando di confermare il loro banco a ogni puntata e a breve inizieranno a concentrarsi sulla corsa al Serale. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato TrigNO. Andiamo a scoprire perché.

Chi segue attentamente la trasmissione di Maria De Filippi, sa bene che ieri il cantante non ha preso parte alla nuova puntata del pomeridiano. Attualmente il giovane artista, per volere della sua maestra Anna Pettinelli, ha la maglia sospesa e di conseguenza non ha potuto partecipare al tradizionale appuntamento della domenica. Mentre il pubblico attende di scoprire quale sarà il destino di Pietro, alcuni utenti sui social hanno rivelato un retroscena sul cantante che non è passato inosservato.

LEGGI ANCHE: Ilaria Galassi fa una battuta infelice su Stefania, Luca e Amanda

Non tutti infatti sanno che prima di entrare a far parte della scuola di Amici 24, TrigNO dava ripetizioni private di matematica. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico, l’allievo della Pettinelli ha frequentato il primo anno alla facoltà di Economia e per racimolare qualche soldo dava ripetizioni a studenti di scuole elementari e medie.

Il pubblico intanto si chiede cosa ne sarà di TrigNO e se Anna deciderà di ridargli la maglia. Di certo nel corso dei prossimi daytime del talent show scopriremo quale sarà la scelta definitiva della Pettinelli e se il cantante potrà proseguire o meno il suo percorso all’interno della scuola.