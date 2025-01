Ecco le anticipazioni della serie televisiva di Canale 5, Tradimento, per la puntata di questa sera del 19 gennaio.

Partiamo subito con le anticipazioni di Tradimento del 19 gennaio.

Ozan dopo l’aggressione fa una chiamata per chiedere aiuto alla madre, ma il cellulare si spegne. Così Güzide, insieme a Nazan, si mette alla ricerca del figlio. Dall’altra parte Güzide contatta l’ex marito Tarik, che però non risponde. Grazie all’aiuto di Tolga riescono a localizzare la posizione e raggiungerlo.

Per compensare la perdita del presunto furto, Tarik dà dei soldi a Ozan, così che quest’ultimo possa saldare la data mensile del debito con il gioielliere Cemil.

Ozan viene convocato da Oltan. Gli racconta del pestaggio, confidandogli che tutto è avvenuto a opera degli uomini di Lara. Per questo Oltan minaccia la donna: se non dirà a Kaan di ridargli i soldi, gliela farà pagare. Con il terrore negli occhi, gli dire che Kaan vuole lasciare il paese.

Come continua la trama di Tradimento? In un cassetto Güzide trova i biglietti che Oylum ha fatto per New York. Così va da Tarik furiosa, ma lui le dice un sacco di bugie e di aver comprato lui il biglietto per permettere alla loro figlia di fare un programma di ricerca in America. Poi l’accusa di essere sempre poco comprensiva e giudicante.

Güzide scopre anche che Sema ha portato in Svezia la bambina avuta con Umit. Per questo con l’aiuto di Nazan fa il possibile per riportare la piccola Deniz a casa.

Oylum intanto scopre che Tolga uscirà con delle ragazze e si fa trovare con la sua amica Selin nel locale. Quando la vede ballare con Alican, si ingelosisce e la riporta a casa. Tra i due scocca nuovamente la scintilla.

Infine Güzide scopre che Sezai andrà a Istanbul, così lo invita a cena. Dopo aver scoperto che lui, in passato, aveva postato un libro di poesie e leggendolo si rende conto che sono quelle che le scriveva anche suo marito. Yesim intanto è arrabbiata con Tarik perché non chiede il divorzio, ma lui sostiene che sta attendendo l’istanza che deve partire da Güzide.

Quando e dove va in onda Tradimento

Dove e quando va in onda Tradimento? Su Canale 5 l’appuntamento resta fisso alle 21:30, la domenica.

Ricordiamo che dal 25 gennaio la serie TV andrà in onda al sabato pomeriggio al posto di Endless Love.

Dove vedere in TV e in streaming

Volete seguire Tradimento? Potete farlo in TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nella piattaforma, come sempre ricordiamo, è necessario essere registrati o accedere al sito per vedere la serie e tutti i programmi.