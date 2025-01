In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilaria Galassi. L’ex Non è la Rai ha infatti fatto una battuta infelice su Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso che non è piaciuta ai più.

La battuta di Ilaria Galassi

Chi segue il Grande Fratello sa bene che ormai all’interno della casa si sono formati dei gruppi e spesso e volentieri non mancano gli scontri tra gli inquilini. Solo nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilaria Galassi, che ha fatto discutere per via di una battuta infelice che non è piaciuta ai più. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Durante una delle serate organizzate dalla produzione, i concorrenti hanno avuto modo di divertirsi senza pensieri e di lasciarsi, almeno per il momento, le tensioni degli ultimi giorni alle spalle. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Eva Grimaldi si è infatti avvicinata a Ilaria Galassi per chiederle chi mancasse. A quel punto è arrivata la replica dell’ex Non è la Rai, che spiazzando tutti con una battuta infelice ha affermato: “Mancano Luca, Amanda e Stefania. Il trio monnezza”. Non è mancata la pronta reazione della Grimaldi, che riprendendo la Galassi ha dichiarato: “No dai”. Ilaria così, correndo ai ripari, ha aggiunto: “Dai sto scherzando. Scherzo, è uno scherzo”. Le parole della Galassi tuttavia non sono passate inosservate e in breve hanno fatto il giro del web facendo indispettire gran parte degli utenti.

Stasera nel mentre andrà in onda su Canale 5 una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello, durante la quale ci sarà un’altra eliminazione. Ma cosa accadrà stavolta e chi sarà a dover lasciare la casa una volta per tutte? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con Alfonso Signorini come sempre alle 21:30 circa.