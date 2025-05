Domani sera andrà in onda la finale di Amici 24 e tra gli ospiti ci sarà Sarah Toscano, che come da tradizione consegnerà la coppa al vincitore di questa edizione del talent show.

Tutto è pronto per la finale di Amici 24. Domani sera, in diretta su Canale 5, andrà infatti in onda l’ultima puntata di questa edizione e finalmente scopriremo che vincerà il talent show di Maria De Filippi. Cinque gli allievi rimasti a contendersi il titolo di campione: Francesco, Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia. Solo uno di loro tuttavia alzerà la coppa e di certo non mancheranno le emozioni. I cantanti e i ballerini nel mentre per tutta la settimana si sono preparati al massimo e tutti daranno il meglio per convincere per l’ultima volta il pubblico, la giuria e i prof.

A esprimersi in queste ore come se non bastasse sono stati anche i bookmakers. Per gli scommettitori infatti potrebbe essere uno tra Daniele e Antonia a trionfare. Tuttavia non sono esclusi colpi di scena dell’ultimo momento e di certo i fan attendono con ansia di scoprire cosa succederà.

Mentre attendiamo la finale, in queste ore è stato rivelato che tra gli ospiti in studio ad Amici 24 ci sarà Sarah Toscano. Come da tradizione infatti la cantante, che lo scorso anno si è classificata al primo posto, consegnerà la coppa al vincitore di questa edizione. Ma non solo. La giovane artista, che in questi mesi ha raggiunto numerosi traguardi, si esibirà anche con Carl Brave e i due presteranno il loro singolo Perfect, rilasciato qualche giorno fa su tutte le piattaforme streaming.

Grandi emozioni dunque attendono il pubblico per questa finale. Ma chi sarà a vincere? Lo scopriremo domani sera. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21.30.